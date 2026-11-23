A beruházások volumene a harmadik negyedévben a nyers adatok szerint 11,4 százalékkal, a szezonálisan kiigazított adatok alapján 10,2 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

Németh Dávid, a K&H vezető elemzője az MTI-nek elmondta, a csalódást keltő adatok főként azzal magyarázhatóak, hogy kifutnak a feldolgozóipari nagyobb projektek és az állami beruházások is visszaestek.

Jelezte ugyanakkor, nagyon sok kis- és középvállalkozás várja, hogy mikor és milyen projekteket írnak ki az uniós forrásokra.

Mindezek miatt nem jók a rövid távú kilátások, ugyanis az uniós források felhasználásával megvalósuló projekteket várhatóan jövőre írják ki, ahogy 2027-ben várható az állami fejlesztések elindulása is. Ezért a szakember szerint a következő negyedévek beruházási adatai még gyengék lesznek, érdemi növekedés a jövő év második felében jöhet.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza kommentárjában különösen kedvezőtlennek nevezte, hogy a vállalati és a költségvetési beruházások egyaránt visszaestek, miközben a beruházások csökkenéséhez legnagyobb mértékben a feldolgozóipar járult hozzá.

A probléma összetett - magyarázta a közgazdász, hozzátéve, hogy az uniós források felszabadítása javítja a kilátásokat, ezek érdemi hatása azonban jó esetben a negyedik negyedévben, nagyobb mértékben inkább 2027 folyamán jelenhet meg a beruházási adatokban. Eközben a saját forrásból finanszírozott állami beruházásoknál is kivárás jellemző, ami újabb szűk keresztmetszetet jelent.

Mindezek miatt Virovácz Péter az idén még összességében csökkenő beruházási volumennel számol, jövőre azonban már 1-2 százalék körüli növekedés is elképzelhető. Kommentárjában közölte, a fordulat fontos lenne, hiszen a több éve tartó beruházási visszaesés már nem pusztán az aktuális GDP-növekedést fékezi, hanem egyre inkább a gazdaság hosszabb távú növekedési képességét is veszélyezteti.

Ezért a szakember most a legfontosabb feladatnak azt tartja, hogy a magyarországi gazdaságpolitikai környezet kiszámíthatóbbá és stabilabbá váljon. Ez lehet az egyik kulcsa annak, hogy a beruházások kimozduljanak a „tetszhalott" állapotból – fogalmazott kommentárjában Virovácz Péter.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászának várakozásai szerint a következő néhány negyedév beruházási adata még kedvezőtlen lesz. Ebben részben változást tud hozni az uniós forrásokhoz való hozzáférés, és így talán az állami beruházásoknál is elindul valami, de nagy kérdés, hogy mi lesz a feldolgozóiparban, ott indulnak-e újabb nagy beruházások.

Utóbbi azért lényeges, mert a beruházások visszaeséséhez leginkább a feldolgozóipar járult hozzá. Mindez több tényezőre vezethető vissza: több nagy beruházás (BMW, Mercedes) véget ért és ezek helyett nem indultak újak, a kereslet továbbra sem kedvező az ágazatnak, valamint lehet egy kivárás a cégeknél, miszerint akkor hajtják végre beruházásaikat, amikor ehhez rendelkezésre áll majd uniós támogatás.

Egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy a beruházások visszaesése a GDP szempontjából sem rövid, sem hosszú távon nem jó hír, ami most hiányzó beruházás, az később hiányzó termelés vagy kisebb hatékonyság lesz.

A KSH adatai alapján ugyanakkor jelezte, míg a vállalkozások és a költségvetési szervezetek beruházásai csökkentek, addig a lakossági invesztíciók, a növekvő lakásépítési volumen hatására bővültek. A szakember szerint az Otthon Start kétségkívül beindította az építkezéseket.