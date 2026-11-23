A központi alrendszer október végi 33 750,1 milliárd forint összegű bevételei az előző év azonos időszakához képest 1148,3 milliárd forinttal, 3,5 százalékkal magasabbak lettek. A bevételből közel 500 milliárd forint az Uniós fejlesztések fejezeten belüli technikai átutalásnak tekinthető, ami az RRF támogatási keretrendszer törvényi soráról az MFB Zrt. részére augusztusban átutalt összeghez kapcsolódik – magyarázta a jelentés.

A központi alrendszer október végi 39 212,6 milliárd forint összegű kiadásai 2943,1 milliárd forinttal, 8,1 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszaki adatát. Eltekintve az augusztusi RRF megelőlegezésektől és a hozzájuk kapcsolódó technikai átutalásoktól, az október végi kiadások 257,2 milliárd forinttal, 0,7 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszaki adatát.

Január-októberben az általános forgalmi adóból 7174,1 milliárd forint bevétel keletkezett, ami az egy évvel korábbi bevételt 306,9 milliárd forinttal haladja meg. A jövedéki adóból származó bevétel 1281,3 milliárd forintot tett ki, ez 48,7 milliárd forinttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, miközben az üzemanyagok jövedéki adójából 75,5 milliárd forinttal kevesebb folyt be.

A személyi jövedelemadó bevétel az első tíz hónapban 4160,2 milliárd forint volt, 112,7 milliárd forinttal több az egy évvel korábbinál.

Az év első tíz hónapjában a társasági adó bevételek 797,9 milliárd forintot tettek ki, ami 46,9 milliárd forinttal maradt el az előző évitől. A pénzügyi szervezetek befizetései 123,7 milliárd forinttal 375,7 milliárd forintra nőttek a pénzügyi szervezetek különadójából, a forgalmazók és befektetési alapok különadójából, illetve a pénzügyi szervezetek extraprofitadójából eredő bevételek emelkedése, amiből a pénzügyi szervezetek extraprofitadójának növekedése a megemelt adókulcshoz köthető.

Az uniós programok bevételei október végéig 567,1 milliárd forintot értek el, a 3706,8 milliárd forint módosított előirányzat 15,3 százaléka. Az uniós programok kiadásai címén 1845,6 milliárd forint összegű kifizetés történt, amely a 3467,3 milliárd forint módosított előirányzat 53,2 százaléka.

A Nyugdíjbiztosítási Alap nyugellátási kiadásai október végéig 6110,1 milliárd forintban teljesültek, ami 598,9 milliárd forinttal haladta meg az előző év azonos időszakának adatát.

A költségvetési szervek kiadásai mérlegsoron 2026 első tíz hónapjában 7894,1 milliárd forint kiadás teljesült, mely 5,0 százalékkal több az előző év azonos időszakához képest, ami érdemi lassulást jelent az év első hónapjaihoz képest: április végén még 19,9 százalékos éves növekedést regisztrált az elszámolás.

A bevételek és kiadások egyenlegeként adódó 2485,8 milliárd forint összegű nettó kamatkiadás 2026. október végéig 992,9 milliárd forinttal lett alacsonyabb az előző évhez képest, amit az eltérő hozamokkal és finanszírozási szerkezettel magyaráz a jelentés.

A központi költségvetés adóssága 2026. október végéig 6958,7 milliárd forinttal nőtt. Ebből a nettó forintkibocsátás 5679,7 milliárd forinttal növelte az adósságot és segítette a költségvetési hiány egy részének finanszírozását. A nettó devizakibocsátás 2249,4 milliárd forinttal járult hozzá a hiány finanszírozásához és a devizabetétállomány növekedéséhez.

A forint árfolyamának az elmúlt év végéhez képest bekövetkezett erősödése 980,5 milliárd forinttal csökkentette az adósság devizában fennálló részének forintban számított nyilvántartási értékét – közölte a Pénzügyminisztérium.