Bombafenyegetések: újabb iskolák kerültek sorra szerdán

Azt írták, hogy az egyik hírportál e-mail-címére érkezett fenyegető üzenet több Borsod-Abaúj-Zemplén megyei iskolával kapcsolatban, egy budapesti tanintézmény pedig saját postafiókjába kapott fenyegető elektronikus levelet.

A rendőrök – az eddigi protokollnak megfelelően – az érintett budapesti és a borsodi intézményeket felkeresik, és a szükséges intézkedéseket az iskola vezetőivel egyeztetve hajtják végre - közölték.

Ott, ahol az épületek átvizsgálása már megtörtént, robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt a rendőrök nem találtak – tették hozzá.

Jelezték, hogy az NNI a korábbi hasonló esetekkel való összefüggést vizsgálva eljárást folytat.

Tóth-Szántai József miskolci, Janiczak Dávid ózdi és Fekete Zoltán mezőkövesdi polgármester, valamint szerdai Facebook-bejegyzéséből kiderült, hogy általános iskolákat és gimnáziumokat fenyegettek meg.

Tóth-Szántai József megjegyezte, hogy míg hétfőn egy, szerdán már kilenc miskolci iskola kapott bombafenyegetést; Janiczak Dávid megosztotta a fenyegető levelet a közösségi oldalán.