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Rendõrautó a XV. kerületi Pestújhelyi Általános Iskola elõtt 2026. október 15-én. Fenyegetõ levelet kapott a Pestújhelyi Általános Iskola, valamint a Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium az elõzõ napon este. A rendõrség reggel megkezdte az érintett épületek átvizsgálását. A gyermekek biztonságos elhelyezése megtörtént.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Bombafenyegetések: újabb iskolák kerültek sorra szerdán

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Újabb iskolákat fenyegettek meg szerdán: ezúttal közel 30 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és egy budapesti tanintézmény érintett bombariadókkal – közölte a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy az egyik hírportál e-mail-címére érkezett fenyegető üzenet több Borsod-Abaúj-Zemplén megyei iskolával kapcsolatban, egy budapesti tanintézmény pedig saját postafiókjába kapott fenyegető elektronikus levelet.

A rendőrök – az eddigi protokollnak megfelelően – az érintett budapesti és a borsodi intézményeket felkeresik, és a szükséges intézkedéseket az iskola vezetőivel egyeztetve hajtják végre - közölték.

Ott, ahol az épületek átvizsgálása már megtörtént, robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt a rendőrök nem találtak – tették hozzá.

Jelezték, hogy az NNI a korábbi hasonló esetekkel való összefüggést vizsgálva eljárást folytat.

Tóth-Szántai József miskolci, Janiczak Dávid ózdi és Fekete Zoltán mezőkövesdi polgármester, valamint szerdai Facebook-bejegyzéséből kiderült, hogy általános iskolákat és gimnáziumokat fenyegettek meg.

Tóth-Szántai József megjegyezte, hogy míg hétfőn egy, szerdán már kilenc miskolci iskola kapott bombafenyegetést; Janiczak Dávid megosztotta a fenyegető levelet a közösségi oldalán.

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