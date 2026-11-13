Magyar helyzet – a teljes káosz után lassan helyreállnak a Microsoft szolgáltatásai

A magyar idő szerint csütörtök este kezdődő üzemzavar elsőre kisebb kiesésnek tűnt, de végül számos szolgáltatást érintett, és a nyilvánosság számára akkor derült ki, hogy mekkora is a baj, amikor több óra után sem sikerült a techcégnél úrrá lenni a helyzeten.

A fennakadásokban a Microsoft 365 szolgáltatásai, a Teams, az Outlook és a Copilot is érintett volt. A felhasználók nem tudtak emaileket küldeni és fogadni, megnyitni fájlokat vagy használni a naptár alkalmazást, de voltak olyanok is, akik nem tapasztaltak semmilyen hibát.

A BBC cikke szerint több mint 430 millió ember használja a Microsoft 365 szolgáltatásait. A nagy techcégek üzemzavarait mutató Downdetector oldal úgy kalkulál, hogy 74 ország több mint 140 ezer felhasználóját érintette a hiba.

A Microsoft arról számolt be délután, hogy biztató előrelépést tapasztalt nemcsak Európában, hanem javulás látható Észak-Amerikában is. Magyarországon az Outlook levelezőszolgáltatás kora délutánra egyre többeknél volt már stabilan működőképes, de ezzel együtt is előfordulhatnak még késedelmes kézbesítések, amelyek esetében a beérkező levélen az időbélyeg az e-mail kézbesítésének időpontját mutatja, nem pedig azt, mikor küldték. Mindezzel együtt

az e-mail várólisták jelentősen csökkentek és közelítenek a normál szinthez, és a fennmaradó fennakadások elhárítása folyamatos.

Arra is figyelmeztetett a cég, hogy egyes felhasználók továbbra is átmeneti problémákat tapasztalhatnak.

Egyesült Államok, Európa, Ausztrália is érintett

Az Egyesült Királyságban a háziorvosi rendelőket, a gyógyszertárakat, a rendőrséget és az iskolákat is érintette a leállás. Az Egyesült Államok bíróságaitól kezdve az ausztrál hírszerző ügynökségekig világszerte kiterjedtek a fennakadások.

Az OpenAI és az Anthropic egyaránt problémákat jelentett a leállás következtében. A ChatGPT fejlesztője közölte, hogy vizsgálja a Microsoft szolgáltatásaihoz való kapcsolódást érintő hibát, amely miatt egyes eszközök nem a várt módon működnek.

Biztonsági szakértők arra figyelmeztetik különösen a vállalati ügyfeleket, hogy ha az Outlook és egyéb Microsoft-rendszerek hibája miatt külső levelezőrendszereken küldenek céges adatokat, iratokat, az potenciális biztonsági veszélyt hordoz magában.

Mi okozhatta?

A BBC által megkérdezett szakértő szerint a Microsoft szervereiknek a biztonságos kapcsolatok felépítéséért felelős része túlterhelődhet, ilyenkor a szerver nem válaszol. Az ilyen típusú meghibásodás hógolyóeffektust indíthat el: az egyik szerver leáll, a feladatát átveszi a következő, miközben rengeteg telefon és laptop próbál folyamatosan újracsatlakozni. James Ferryman professzor szerint ezeket a túlterhelődött és leállt (vagy az újraindításért lekapcsolt) rendszerrészeket nem lehet egyszerre visszakapcsolni, apránként kell újraindítani a rendszert.

Orosz Gergely, a Skype és az Uber korábbi szoftvermérnöke úgy látja, hogy a mostani lehet minden idők legzavaróbb üzleti e-mail-szolgáltatási leállása.