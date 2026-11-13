Ezzel a papírral kért perui állampolgárságot a pápa

A döntést a kulturális minisztérium jelentette be azután, hogy a katolikus egyházfő a második hazájának tekintett dél-amerikai országba érkezett.

A pápa – még Robert Francis Prevost amerikai Ágoston-rendi papként – 2015-ben kérelmezte a perui állampolgárságot, hogy az ország északi részén fekvő Chiclayo város püspöke lehessen, miután több mint egy évtizeden át misszionáriusként tevékenykedett az országban.

A chiclayói egyházmegye levélpapírján beadott állampolgársági kérelmen szerepel a Peruban Roberto atyaként emlegetett pap aláírása és ujjlenyomata is.

XIV. Leó szerdán érkezett Peruba, 12-napos dél-amerikai körútja utolsó állomására, ahol a tervek szerint hétfőig marad. Pénteken – pápává választása, 2025 májusa óta először – ellátogat Chiclayóba is, amelynek 2015 és 2023 között volt a püspöke.

XIV. Leó pápát üdvözli egy hívõ a Lima fõ terén tartott rendezvényen 2026. november 12-én. A perui látogatás az egyházfõ november 6. és 17. között tartó dél-amerikai apostoli útjának harmadik, egyben utolsó állomása. MTI/EPA/ANSA/Daniel Dal Zennaro

Pápafigurákat kínál egy árus XIV. Leó pápa rendezvényén Lima fõ terén 2026. november 12-én. A perui látogatás az egyházfõ november 6. és 17. között tartó dél-amerikai apostoli útjának harmadik, egyben utolsó állomása. MTI/EPA/EFE/Sebastian Blanco Salazar

Hívõk várnak XIV. Leó pápa érkezésére a limai érseki palota elõtt 2026. november 12-én. MTI/AP/Andrew Medichini