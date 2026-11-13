Ezzel a papírral kért perui állampolgárságot a pápa

A nemzeti kulturális örökség részévé nyilvánították XIV. Leó pápa kézzel írt állampolgársági kérelmét Peruban.
A döntést a kulturális minisztérium jelentette be azután, hogy a katolikus egyházfő a második hazájának tekintett dél-amerikai országba érkezett.
A pápa – még Robert Francis Prevost amerikai Ágoston-rendi papként – 2015-ben kérelmezte a perui állampolgárságot, hogy az ország északi részén fekvő Chiclayo város püspöke lehessen, miután több mint egy évtizeden át misszionáriusként tevékenykedett az országban.
A chiclayói egyházmegye levélpapírján beadott állampolgársági kérelmen szerepel a Peruban Roberto atyaként emlegetett pap aláírása és ujjlenyomata is.
XIV. Leó szerdán érkezett Peruba, 12-napos dél-amerikai körútja utolsó állomására, ahol a tervek szerint hétfőig marad. Pénteken – pápává választása, 2025 májusa óta először – ellátogat Chiclayóba is, amelynek 2015 és 2023 között volt a püspöke.
Szerdán lezárult az orosz-ukrán-amerikai béketárgyalás első fordulója, tegnap pedig Steve Witkoff amerikai különmegbízott elmondta, sor fog kerülni újabb találkozókra is, valószínűleg európai részvétellel. Béketárgyalások ide, vagy oda, az ukrán drónok a jelek szerint alaposan megszórták Oroszországot: Moszkvából, Volográdból és Rosztov-Na-Donuból is komoly támadásokról érkeztek hírek. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.