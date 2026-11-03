Már az egyik szomszédos országban is vezethetik magukat a Teslák

Újabb országban kapott zöld utat a Tesla fejlett vezetéstámogató rendszere: Szlovákia október 16-án engedélyezte az FSD (Full Self-Driving) használatát, amelyet Európában már Tesla Assisted Driving néven emlegetnek – írja a hvg.hu.

Szlovákiát követően, október 26-án Lengyelország is zöld lámpát adott a rendszernek, ami így már 10 EU-s országban engedélyezett. A listán szerepel még Csehország, Horvátország és Szlovénia is. Arról nincs hír, hogy hazánkban terveznék-e engedélyezni.

A Tesla rendszere képes önállóan gyorsítani, fékezni, kormányozni, sávot váltani és kereszteződéseken áthaladni, de továbbra is 2-es szintű vezetéstámogató technológiának számít, vagyis a sofőrnek folyamatosan figyelnie kell a forgalmat, és készen kell állnia a beavatkozásra.

A teljes Európai Unióra kiterjedő egységes engedélyezés is várat még magára, az erről szóló döntés decemberben születhet meg.