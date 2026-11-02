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Prison concept. Jail bars and metal handcuffs on the floor, dark background. 3d illustration
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Több embert is őrizetbe vettek Szerbiában szavazatvásárlás miatt

Infostart / MTI

A szerb ügyészség szerint három gyanúsított már beismerő vallomást tett, egy negyediket pedig még csak kihallgattak.

Négy embert vettek őrizetbe Szerbiában az október 25-i parlamenti választáshoz kapcsolódó szavazatvásárlás gyanújával, közülük hárman beismerték a bűncselekmény elkövetését – közölte hétfőn az újvidéki felső ügyészség.

Az ügyészség korrupcióellenes osztályának tájékoztatása szerint a gyanúsítottak fejenként hatezer dinárt (18 600 forint) kaptak azért, hogy az október 25-i parlamenti választáson az 1-es számú listára szavazzanak. Az 1-es sorszám alatt az Aleksandar Vucic volt köztársasági elnök által vezetett Egyesült Szerbia lista indult.

A nyomozás eddigi adatai szerint az egyik gyanúsított 30 ezer dinárt (93 ezer forint) kapott egy másik érintettől. Ebből hatezer dinárt megtartott saját szavazatáért, november 1-jén pedig további két személynek fizetett ki fejenként hatezer dinárt azért, mert ugyanarra a listára szavaztak.

Az ügyészség közölte, hogy a három gyanúsítottat előállították és kihallgatták, valamennyien teljes egészében beismerték a terhükre rótt cselekményt. A negyedik érintettet őrizetbe vették, és kihallgatják. A négy ember ellen a szavazással összefüggő vesztegetés gyanúja miatt folyik eljárás.

Szerbiában október 25-én tartottak előrehozott parlamenti választást, amelyen az Egyetemista Lista szerezte meg a szavazatok több mint 53 százalékát.

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