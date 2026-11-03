Az elnök az alkotmánybíróságot érintő lépései leállítására szólította fel a kormányfőt Lengyelországban

Megalapozottak a legsúlyosabb vádak, hogy a kormány jogellenesen intézkedett az alkotmánybírósággal szemben – jelentette ki Nawrocki a Tusk részvételével megtartott tanácskozás elején. Követelte, hogy a kormányfő még a jövő szerdai állami ünnep, a függetlenség napja előtt „tegyen tanúbizonyságot hatalomvágyának korlátozásáról”.

Nawrocki jelezte: minden jogkörét és a társadalom által rá ruházott legitimitását „fel fogja használni annak érdekében, hogy megakadályozza a Lengyelország alkotmányos rendjének megdöntésére irányuló kísérletet”.