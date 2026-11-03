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Karol Nawrocki megválasztott lengyel elnök beszél, miután ünnepség keretében átvette a választási győzelmét hitelesítő okiratot az Országos Választási Bizottság elnökétől a varsói királyi várban 2025. június 11-én. Nawrocki az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt támogatásával győzött a lengyel elnökválasztás június 1-jei második fordulójában.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Marcin Obara

Az elnök az alkotmánybíróságot érintő lépései leállítására szólította fel a kormányfőt Lengyelországban

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Jogellenesnek nevezte Karol Nawrocki lengyel elnök az alkotmánybíróságot érintő kormányzati lépéseket, köztük a testület eddigi elnökének felfüggesztését, és a nemzetbiztonsági tanács keddi ülésén arra szólította fel Donald Tusk kormányfőt, hogy állítsa ezeket a lépéseit.

Megalapozottak a legsúlyosabb vádak, hogy a kormány jogellenesen intézkedett az alkotmánybírósággal szemben – jelentette ki Nawrocki a Tusk részvételével megtartott tanácskozás elején. Követelte, hogy a kormányfő még a jövő szerdai állami ünnep, a függetlenség napja előtt „tegyen tanúbizonyságot hatalomvágyának korlátozásáról”.

Nawrocki jelezte: minden jogkörét és a társadalom által rá ruházott legitimitását „fel fogja használni annak érdekében, hogy megakadályozza a Lengyelország alkotmányos rendjének megdöntésére irányuló kísérletet”.

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