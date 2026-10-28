Orbán Viktor telefonon kereste Aleksandar Vucicot a szerb választások után

Mint arról az Infostart is beszámolt, a szerbiai választáson elszenvedett veresége után Aleksandar Vucic volt szerb köztársasági elnök kedd este kijelentette: a Szerb Haladó Párt (SNS) két éven belül, de akár korábban is visszatérhet a hatalomba.

Vucic arról is beszámolt, hogy a választási vereséget követően több európai politikus is felhívta, köztük Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz kormányfő, António Costa, az Európai Tanács elnöke és Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök is – adta hírül a 24.hu.

A volt szerb elnök elmondta, Orbán Viktorral a következő napokban Belgrádban találkozhat. Úgy fogalmazott: „együtt fogunk küzdeni, és viszonylag hamar sikerrel járunk”.

Aleksandar Vucic bejelentette, hogy a választási eredmények miatt jelentős személyi változásokra és szervezeti átalakításokra készülnek a Szerb Haladó Pártban. A vasárnapi választások nyomán bekövetkező hatalomváltást a 2000. október 5-i szerbiai rendszerváltáshoz hasonlította, amikor tömegtüntetések következtében megbukott Slobodan Milosevic akkori jugoszláv elnök. A volt államfő szerint az akkori változásokat támogatók közül sokan később megbánták döntésüket, és úgy vélekedett, hogy a mostani választásokon győztes Egyetemista Lista támogatóinak egy része is hasonlóan érezhet majd.