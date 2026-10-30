70 ezer rendfenntartó: Franciaországban iszonyúan feszült hétvége következik

A megélhetési problémák miatt október 17-én és 24-én százezrek tüntettek a francia nagyvárosokban, és a hatóságok szombaton is jelentős tömegre számítanak. Az alapvetően békés tömegtüntetésekhez viszont maszkos fosztogatók ezrei is csatlakoztak, így az estéket lángoló autók, szétvert üzletek és szinte utcai harcokig fajuló összecsapások jellemezték, ezernél is több boltot rongáltak meg és több ezer embert őrizetbe vettek.

A tárcavezető csütörtök esti sajtótájékoztatóján elmondta: a demonstrációkat engedélyezni fogják a hatóságok, de „nem a belvárosokban, ahol fennáll a közrend megzavarásának veszélye”, miután a közösségi oldalakon a Halloween esti megünneplésére számos gyülekezési felhívás jelent meg „ultrabaloldali, radikalizálódott szélsőbaloldali mozgalmaktól, illetve a radikalizálódott sárgamellényesek internetes oldalain”.

Ezeket a kódolt felhívásokat forradalomra, felkelésre felszólító üzenetek kísérik, és „nagyon egyértelműen bűncselekmények elkövetésére, valamint fosztogatásokra és rendbontásra buzdítanak”

– mondta a miniszter.

Nem tűrünk el semmiféle rendbontást – figyelmeztetett Laurent Nunez, rendkívüli szigorúságot ígérve.

„A Halloween nem lesz jogos indok arra, hogy valaki eltakarja az arcát a köztereken, és rendbontást kövessen el” – mondta.

A szakszervezetek által meghirdetett első országos demonstrációt október 17-én – amelyhez a közoktatás finanszírozásának megemléséért több mint egy hónapja tüntető diákok, az egykori sárgamellényesek, klímavédők és ultrabaloldali mozgalmak is csatlakoztak –, a nagyvárosokban zavargások és fosztogatások kísérték. Október 24-én az üzletek és a bevásárlóközpontok védelmére rendkívüli biztonsági intézkedéseket léptett életbe a belügyminisztérium, s a terrorelhárító elitegységeket is mozgósította, miután a közösségi oldalakon felhívások jelentek meg fosztogatásokra. Szombaton ezeket az intézkedéseket erősíti meg a belügyi tárca.

A belügyminiszter a demonstrációkat megelőző rutinellenőrzéseket is javasolta a prefektusoknak küldött üzenetében, elsősorban a vasútállomásokon és közlekedési csomópontokban annak érdekében, hogy az erőszak elkövetésére felhasználható eszközöket (sisak, maszkok, tűzijátékok, gránátok) felderítsék, illetve azonosítsák azokat, akiknek nem engedélyezett a részvétel a tüntetéseken.