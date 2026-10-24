Megint összecsapásokba torkollott a párizsi gigatüntetés

Százezrek tüntettek békésen fokozott rendőri készültség mellett szombaton a francia nagyvárosokban a szakszervezetek által a megélhetési gondok miatt meghirdetett demonstrációkon, amelyekhez ismételten csatlakoztak az egykori sárgamellényesek, a diákok, valamint klímaaktivisták és ultrabaloldaliak, akik közül a menetek végén többen összecsaptak a rendfenntartókkal.

„A felvonulások rendben zajlottak” – közölte Laurent Nunez belügyminiszter este.

A múlt szombati zavargások és fosztogatások elkerülése érdekében a belügyminisztérium 70 ezer rendfenntartót vezényelt az utcákra, ami 20 százalékkal több, mint egy héttel ezelőtt.

A demonstrálók száma nem változott az egy héttel korábbihoz képest. A legnagyobb francia szakszervezet szerint 800 ezren vonultak utcára, pont annyian, mint múlt szombaton. A belügyminisztérium 410 ezer tüntetőt számolt össze, míg az előző héten 550 ezret.

Azokban a városokban, amelyekben a hatóságok engedélyezték a demonstrációkat, a felvonulások zöme békésen zajlott, egészen késő délutánig, amikor a francia tiltakozásokon megszokott módon fekete ruhás rendbontók jelentek meg. A rendőrség szerint Párizsban „több mint 500 huligán” támadt a rendőrökre az esemény után, s megpróbáltak megtámadni egy autószalont is.