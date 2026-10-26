Gubík László: új utat kell keresnie a Magyar Szövetségnek a 2027-es választásokra

Az Állami Választási Bizottság vasárnapi bejelentése alapján a helyi választások legnagyobb győztesei a független jelöltek lettek. A települések több mint 53 százalékában – összesen 1560 helyen – független polgármester szerzett bizalmat.

A pártok versenyében a Hlas végzett az élen 260 polgármesteri tisztséggel, őket követi a Smer 201 hellyel. A harmadik helyet a Magyar Szövetség szerezte meg: önállóan 159, míg koalíciós partnerként további 49 polgármesteri posztot nyertek el.

A Magyar Szövetség számára azonban az idei választás komoly visszalépést hozott a négy évvel ezelőtti, kiugróan sikeres szerepléshez képest.

Megyei szinten a korábbi 54 helyett ezúttal 37 mandátumot szereztek, a saját polgármestereik száma pedig 222-ről 159-re csökkent. Ez azt jelenti, hogy a párt 17 megyei képviselői és 63 polgármesteri tisztséget veszített el.

Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke a veszteségeket elsősorban a demográfiai folyamatokkal és a szlovák pártok összezárásával magyarázta. Úgy fogalmazott:

a négy évvel ezelőtti eredmény a magyarság számarányához képest kimagasló volt, mostanra azonban visszabillent az inga.

A szlovák pártok sok helyen kevesebb jelölttel, szorosabb összefogással indultak, és sikerült visszaszerezniük a pozícióikat.

A pártelnök hangsúlyozta: az érzékeny veszteségek ellenére a Magyar Szövetség teljesítette a minimális célját, hiszen az önállóan induló megyei jelöltek között náluk lett a legtöbb képviselő, és az országos pártok versenyében is sikerült a dobogón végezniük.

A megváltozott erőviszonyok ugyanakkor komoly tanulsággal szolgálnak a 2027-es parlamenti választásokra nézve. Gubík László elismerte, hogy az alacsonyabb vidéki részvétel és a demográfiai valóság miatt a teljesen önálló parlamenti bejutás komoly kihívásokba ütközik. Mint mondta:

„egyedül bitang nehéz lesz jövőre”.

A pártelnök úgy fogalmazott: a választások értékelése és a sorok rendezése után a választók mozgósítására kell összpontosítaniuk, de a politikai partnerekkel való együttműködés lehetőségét is mérlegelniük kell. Bár jelenleg nem lát olyan természetes szövetségest, amellyel magától értetődő lenne az összefogás, a következő hónapokban ki kell dolgozniuk azt a stratégiát, amely biztosíthatja a magyar közösség parlamenti képviseletét.

(A nyitóképen: Gubík László, a szlovákiai Magyar Szövetség elnöke beszédet mond a nemzeti összetartozás napján a Rákóczi Szövetség hatvan Kárpát-medencei középiskola mintegy ezer diákja részére szervezett rendezvényén Sátoraljaújhelyen, a Magyar Kálvárián 2026. június 4-én.)