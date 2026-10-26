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Magyar sikerek a településeken, gyengülés a megyékben – így szerepeltek a magyar jelöltek Szlovákiában

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Szlovákiában szombaton tartották az összevont megyei és önkormányzati választásokat. A Magyar Szövetség kevesebb megyei képviselői helyet szerzett, mint négy évvel korábban. A négy, jelentős magyar lakossággal rendelkező megyében az előző ciklus 54 mandátuma helyett ezúttal 37 képviselője lesz a pártnak, ami 17 mandátumos csökkenést jelent.

A szombati összevont helyhatósági és megyei választáson Szlovákia lakossága polgármestereket, önkormányzati képviselőket, valamint megyeelnököket és megyei képviselőket választott. Az ország legtöbb részén este nyolc órakor bezártak a szavazóhelyiségek. Kivételt azok a körzetek képeztek, ahol különböző okokból meghosszabbították a választási moratóriumot, mert vagy valamiért rövid időre megszakadt a voksolás, vagy később kezdődött a szavazás. A szlovák belügyminisztérium tájékoztatása szerint összességében nyugodtan zajlott az összevont választás. A rendre több ezer rendőr felügyelt. A Statisztikai Hivatal előzetes adatai alapján a választási részvétel 48,9 százalékos volt.

Ez 2,7 százalékkal haladja meg a 2022-es választásokon mért 46,2 százalékos részvételi arányt.

A megyei önkormányzatok elnöki posztja esetében a győzelmet mindenütt az eddig is funkcióban levő jelöltek vitték el. Pozsonyban Juraj Droba csaknem 71 százalékkal győzött. Ugyanitt a főpolgármesteri cím továbbra is Matúš Vallót illeti, akinek a kihívója a szlovák közlekedési miniszter, Jozef Ráž volt.

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint semmilyen komoly politikai következtetést nem lehet levonni a szombati összevont választás eredményeiből. A kormányfő úgy nyilatkozott,

„a választás nem rajzolta át Szlovákia politikai térképét,

ezt igazolja például, hogy mind a nyolc eddigi megyeelnök megőrizte a posztját.”

Gyenge szereplés

A Magyar Szövetség 37 mandátumot szerzett a megyei parlamentekben, ami visszaesés 2022-höz képest. Akkor 54 mandátuma volt a pártnak. A most következő ciklusban Nagyszombat megyében 12, Nyitra megyében 13, Besztercebánya megyében 7, Kassa megyében 5 képviselője lesz a Magyar Szövetségnek.

Számos dél-szlovákiai település élére került magyar nemzetiségű polgármester, illetve a helyi önkormányzatokba képviselők. Nagyon sok esetben a Magyar Szövetség színeiben, ugyanakkor viszonylag sok függetlenként vagy koalícióban induló jelölt is a képviselő-testület tagja, illetve polgármester lett.

Magyar polgármesterek

Néhány dél-szlovákiai városban a következő polgármesteri győzelmek születtek:

  • Dunaszerdahelyen Hájos Zoltán,
  • Komáromban Keszegh Béla,
  • Nagymegyeren Csémi László,
  • Galántán Zuzana Morovičová,
  • Vágsellyén Róbert Čibrik,
  • Érsekújvárban Klein Ottokár,
  • Ipolyságon Zachar Pál,
  • Füleken Agócs Attila,
  • Rimaszombatban Jozef Šimko,
  • Tornalján Győrfi Erika,
  • Királyhelmecen Pataki Károly,
  • Nagykaposon Petrikán Péter

lesz a polgármester

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Magyar sikerek a településeken, gyengülés a megyékben – így szerepeltek a magyar jelöltek Szlovákiában

Magyar sikerek a településeken, gyengülés a megyékben – így szerepeltek a magyar jelöltek Szlovákiában

Szlovákiában szombaton tartották az összevont megyei és önkormányzati választásokat. A Magyar Szövetség kevesebb megyei képviselői helyet szerzett, mint négy évvel korábban. A négy, jelentős magyar lakossággal rendelkező megyében az előző ciklus 54 mandátuma helyett ezúttal 37 képviselője lesz a pártnak, ami 17 mandátumos csökkenést jelent.
 

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