Magyar sikerek a településeken, gyengülés a megyékben – így szerepeltek a magyar jelöltek Szlovákiában

A szombati összevont helyhatósági és megyei választáson Szlovákia lakossága polgármestereket, önkormányzati képviselőket, valamint megyeelnököket és megyei képviselőket választott. Az ország legtöbb részén este nyolc órakor bezártak a szavazóhelyiségek. Kivételt azok a körzetek képeztek, ahol különböző okokból meghosszabbították a választási moratóriumot, mert vagy valamiért rövid időre megszakadt a voksolás, vagy később kezdődött a szavazás. A szlovák belügyminisztérium tájékoztatása szerint összességében nyugodtan zajlott az összevont választás. A rendre több ezer rendőr felügyelt. A Statisztikai Hivatal előzetes adatai alapján a választási részvétel 48,9 százalékos volt.

Ez 2,7 százalékkal haladja meg a 2022-es választásokon mért 46,2 százalékos részvételi arányt.

A megyei önkormányzatok elnöki posztja esetében a győzelmet mindenütt az eddig is funkcióban levő jelöltek vitték el. Pozsonyban Juraj Droba csaknem 71 százalékkal győzött. Ugyanitt a főpolgármesteri cím továbbra is Matúš Vallót illeti, akinek a kihívója a szlovák közlekedési miniszter, Jozef Ráž volt.

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint semmilyen komoly politikai következtetést nem lehet levonni a szombati összevont választás eredményeiből. A kormányfő úgy nyilatkozott,

„a választás nem rajzolta át Szlovákia politikai térképét,

ezt igazolja például, hogy mind a nyolc eddigi megyeelnök megőrizte a posztját.”

Gyenge szereplés

A Magyar Szövetség 37 mandátumot szerzett a megyei parlamentekben, ami visszaesés 2022-höz képest. Akkor 54 mandátuma volt a pártnak. A most következő ciklusban Nagyszombat megyében 12, Nyitra megyében 13, Besztercebánya megyében 7, Kassa megyében 5 képviselője lesz a Magyar Szövetségnek.

Számos dél-szlovákiai település élére került magyar nemzetiségű polgármester, illetve a helyi önkormányzatokba képviselők. Nagyon sok esetben a Magyar Szövetség színeiben, ugyanakkor viszonylag sok függetlenként vagy koalícióban induló jelölt is a képviselő-testület tagja, illetve polgármester lett.

Magyar polgármesterek

Néhány dél-szlovákiai városban a következő polgármesteri győzelmek születtek:

Dunaszerdahelyen Hájos Zoltán,

Komáromban Keszegh Béla,

Nagymegyeren Csémi László,

Galántán Zuzana Morovičová,

Vágsellyén Róbert Čibrik,

Érsekújvárban Klein Ottokár,

Ipolyságon Zachar Pál,

Füleken Agócs Attila,

Rimaszombatban Jozef Šimko,

Tornalján Győrfi Erika,

Királyhelmecen Pataki Károly,

Nagykaposon Petrikán Péter

lesz a polgármester