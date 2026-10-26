Magyar sikerek a településeken, gyengülés a megyékben – így szerepeltek a magyar jelöltek Szlovákiában

A szombati összevont helyhatósági és megyei választáson Szlovákia lakossága polgármestereket, önkormányzati képviselőket, valamint megyeelnököket és megyei képviselőket választott. Az ország legtöbb részén este nyolc órakor bezártak a szavazóhelyiségek. Kivételt azok a körzetek képeztek, ahol különböző okokból meghosszabbították a választási moratóriumot, mert vagy valamiért rövid időre megszakadt a voksolás, vagy később kezdődött a szavazás. A szlovák belügyminisztérium tájékoztatása szerint összességében nyugodtan zajlott az összevont választás. A rendre több ezer rendőr felügyelt. A Statisztikai Hivatal előzetes adatai alapján a választási részvétel 48,9 százalékos volt.
Ez 2,7 százalékkal haladja meg a 2022-es választásokon mért 46,2 százalékos részvételi arányt.
A megyei önkormányzatok elnöki posztja esetében a győzelmet mindenütt az eddig is funkcióban levő jelöltek vitték el. Pozsonyban Juraj Droba csaknem 71 százalékkal győzött. Ugyanitt a főpolgármesteri cím továbbra is Matúš Vallót illeti, akinek a kihívója a szlovák közlekedési miniszter, Jozef Ráž volt.
Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint semmilyen komoly politikai következtetést nem lehet levonni a szombati összevont választás eredményeiből. A kormányfő úgy nyilatkozott,
„a választás nem rajzolta át Szlovákia politikai térképét,
ezt igazolja például, hogy mind a nyolc eddigi megyeelnök megőrizte a posztját.”
Gyenge szereplés
A Magyar Szövetség 37 mandátumot szerzett a megyei parlamentekben, ami visszaesés 2022-höz képest. Akkor 54 mandátuma volt a pártnak. A most következő ciklusban Nagyszombat megyében 12, Nyitra megyében 13, Besztercebánya megyében 7, Kassa megyében 5 képviselője lesz a Magyar Szövetségnek.
Számos dél-szlovákiai település élére került magyar nemzetiségű polgármester, illetve a helyi önkormányzatokba képviselők. Nagyon sok esetben a Magyar Szövetség színeiben, ugyanakkor viszonylag sok függetlenként vagy koalícióban induló jelölt is a képviselő-testület tagja, illetve polgármester lett.
Magyar polgármesterek
Néhány dél-szlovákiai városban a következő polgármesteri győzelmek születtek:
- Dunaszerdahelyen Hájos Zoltán,
- Komáromban Keszegh Béla,
- Nagymegyeren Csémi László,
- Galántán Zuzana Morovičová,
- Vágsellyén Róbert Čibrik,
- Érsekújvárban Klein Ottokár,
- Ipolyságon Zachar Pál,
- Füleken Agócs Attila,
- Rimaszombatban Jozef Šimko,
- Tornalján Győrfi Erika,
- Királyhelmecen Pataki Károly,
- Nagykaposon Petrikán Péter
lesz a polgármester