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Nyitókép: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Egyértelmű magyar visszaesés Szlovákiában

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Jelentősen, 54-ről 37-re csökkent a Magyar Szövetség megyei képviselőinek száma a szlovákiai önkormányzati választásokon a szavazatok csaknem teljes feldolgozottsága alapján. Dunaszerdahelyen a nem hivatalos részeredmények szerint Hájos Zoltán nyerheti a polgármester-választást.

Az Új Szó adatai szerint a Magyar Szövetség országosan gyengébben szerepelt a 2022-es eredményekhez képest. A mandátumvesztés hátterében a demográfiai folyamatok mellett az áll, hogy a párt több egykori képviselője függetlenként mérette meg magát.

Nyitra megyében a korábbi 18 helyett 13 pozíciót sikerült megvédenie a pártnak; a komáromi járásban egy független lista is rontotta a jelöltek esélyeit.

Besztercebánya megyében a szavazatok százszázalékos feldolgozottsága mellett kilencről hétre, míg

Kassa megyében 11-ről öt mandátumra esett vissza a párt megyei képviselete.

Nagyszombat megyében a korábbiakhoz képest kettővel kevesebb, 12 képviselője lesz a Magyar Szövetségnek, ami a 42 fős testületben összességében erőteljes gyengülést mutat.

A magyar városban

Dunaszerdahelyen az éjféli, még nem hivatalos részeredmények szerint Hájos Zoltán 3247 szavazattal vezetett, míg kihívója, a több szlovák párt által is támogatott Miške Tamás 1924 voksot szerzett. Három szavazókör eredménye ekkor még hiányzott kora hajnlaban, így az 1323 szavazatnyi különbség ellenére a matematikailag végleges végeredmény ezen adatokból még nem állapítható meg.

A város 2. és 4. választókörzetéből származó ismert adatok alapján a képviselő-testületbe a Magyar Szövetség nyolc jelöltje mellett két független képviselő és maga Miške Tamás is bejutott, azonban a dunaszerdahelyi képviselő-testület teljes összetétele a jelenlegi információk alapján még nem egyértelmű.

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Egyértelmű magyar kudarc Szlovákiában

Egyértelmű magyar kudarc Szlovákiában
Jelentősen, 54-ről 37-re csökkent a Magyar Szövetség megyei képviselőinek száma a szlovákiai önkormányzati választásokon a szavazatok csaknem teljes feldolgozottsága alapján. Dunaszerdahelyen a nem hivatalos részeredmények szerint Hájos Zoltán nyerheti a polgármester-választást.
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