Ukrán szakértő: Oroszország minél nagyobb pusztítására tervezett, kazettás töltettel felszerelt rakétát vetett be Kijev ellen

„Ez a robbanófej a föld felett robban fel, és kifejezetten arra szolgál, hogy egy 400-szor 400 méteres területen a lehető legtöbb emberben és haditechnikai eszközben tegyen kárt. Az 58 harci elem a levegőben robban fel" – hangsúlyozta a szakértő.

Szavai szerint a támadásnak nem volt katonai célpontja. „A cél az óváros egy részének lerombolása és minél több ember megsebesítése volt. Sok civil sebesültünk van, és jelentős károk keletkeztek" – emelte ki Beszkresztnov.

Oleh Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója arról adott hírt, hogy orosz csapás ért egy piacot Lozovában, az eddigi információk szerint két ember meghalt, 17-en megsebesültek.

Dnyipro városának családi házas övezetét érte orosz támadás reggel, Borisz Filatov, a város polgármesterének közlése szerint 11 családi ház megrongálódott, egy pedig teljesen leégett. A sérültek számát még pontosítják.

A hadifoglyokkal kapcsolatos ügyek ukrán koordinációs központja közölte, hogy 252 elhunyt ember holttestét szállították vissza Ukrajnába; az orosz fél állítása szerint ukrán katonák földi maradványairól van szó.