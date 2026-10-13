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Nyitókép: Pixabay

Negyven év börtön várhat Tupac gyilkosának kitervelőjére

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Negyven év börtönnel sújtotta kedden az illetékes Las Vegas-i büntetőbíróság Duane „Keffe D” Davis volt bandavezért Tupac Shakur rapénekes 30 évvel ezelőtti meggyilkolásának kitervelése miatt. Davis közölte: fellebbez az ítélet ellen.

Az esküdtszék augusztus végén találta bűnösnek gyilkosság vádpontban a most 63 éves Davist.

Az 1990-es évek egyik legismertebb és legsikeresebb rapperének számító Tupac Shakur járművére 1996. szeptember 7-én Las Vegas belvárosának központi sétányán nyitottak tüzet egy másik járműből. A 25 éves előadóművész néhány nappal később belehalt sérüléseibe, a vele együtt a járműben tartózkodó Marion Knight kisebb sebesüléseket szenvedett.

A támadás túlélője és szemtanúja Marion „Suge” Knight, aki 2018 óta börtönben van, az eljárás során nem kívánt tanúskodni.

Duane Davis mindvégig tagadta érintettségét. Az ügyészség nem a gyilkosság tényleges elkövetésével vádolta meg, hanem azzal, hogy a bűncselekményt kitervelte és ő adta azóta meghalt unokaöccsének, Orlando Andersonnak a fegyvert, aki a feltételezések szerint elsütötte azt. A gyilkosság megtorlás volt, amiért Shakur és kísérete korábban megverték az egyik rivális bandához tartozó Andersont az MGM Grand kaszinóban.

A támadás idején az érintett járműben, egy fehér Cadillacben négyen ültek. A gyilkos fegyver soha nem került elő.

A bűnügyben előre kitervelt szándékos emberölés volt a vád, az ügyészség azt követően nyitotta újra az eljárást, hogy a most 63 éves Duane Davis több interjúban, és 2019-ben megjelent emlékirataiban is elismerte, hogy az autóban tartózkodott, amelyből Tupac Shakurt a halálos lövések érték. A férfit 2023-ban tartóztatták le.

Duane „Keffe D” Davis a 90-es években egy kaliforniai utcai banda, a Southside Crips vezetője volt.

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