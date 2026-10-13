Hoppon maradhat a Mol? Aleksandar Vučić szerint akár amerikaiak is megszerezhetik a szerb olajvállalat részesedését az oroszoktól

Aleksandar Vučić úgy véli, hogy az orosz fél már több fontos kérdésben megállapodott a Mollal, ugyanakkor az amerikai–orosz energetikai közeledés új lehetőségeket nyithat meg – számolt be a Blic.

Aleksandar Vučić a Russia Today Balkannak adott interjújában arról beszélt, hogy az oroszok véleménye szerint már megállapodtak a Mol-lal a NIS jövőjét érintő legfontosabb kérdésekben, bár néhány részlet még rendezésre várhat – írta a Portfolio.

A szerb elnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem zárná ki az orosz és az amerikai fél közötti további tárgyalásokat sem, különösen akkor, ha az Egyesült Államok és Oroszország között a dízelszállításokról és más energetikai kérdésekről folytatott egyeztetések eredményesnek bizonyulnak.

Vučić szerint még az is elképzelhető, hogy az oroszok végül amerikai vevőnek adják el a NIS-ben meglévő részesedésüket.

Október elején a Forbes Srbija szerb kormányzati körökhöz közel álló forrásokra hivatkozva arról írt, hogy a Mol és a Gazprom közötti tárgyalások gyakorlatilag összeomolhattak.

A lap információi szerint az orosz fél valójában nem kíván megválni a NIS-ben meglévő részesedésétől, és az egyeztetések elhúzásával csupán időt próbál nyerni. A Mol ugyanakkor a Portfolio megkeresésére azt közölte, hogy a folyamat folytatódik, a tranzakció végrehajtásához azonban további hatósági jóváhagyásokra van szükség.