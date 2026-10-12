Százával olvadtak le a szupermarketek hűtői, nagy a megdöbbenés, óriási a kár

A francia hírügynökség szerint az Intermarché 150-200 üzlete, és a Coopératives U legalább száz boltja érintett. A BFM hírtévé szerint a Leclerc márka üzletei is érintettek, amit a csoport eddig nem erősített meg az AFP-nek. A Je bosse en grande distribution elnevezésű szakmai internetes oldal szerint a Carrefour Market és a Monoprix üzletlánc is érintett.

A hírtévé szerint a hackereknek „sikerült távolról aktiválni a leolvasztást” a boltok hűtőberendezéseinél.

Az érintett üzletek kénytelenek megsemmisíteni az összes érintett friss és fagyasztott terméket

– jelezte az Intermarché az AFP-nek.

A párizsi ügyészség szerint volt, ahol tűz is kiütött.

Az X közösségi oldalon a Coopérative U vezérigazgatója, Dominique Schelcher megerősítette, hogy kibertámadás érte több bolt hűtőberendezéseit a hálózatban, amit elfogadhatatlannak tart.

„A friss élelmiszerek megőrzéséhez és a franciák élelmiszer-ellátásához elengedhetetlen berendezések megtámadása rendkívül súlyos és példa nélküli” – írta az igazgató. „Munkatársaink azon dolgoznak a hűtéstechnikai szakemberekkel együtt, hogy a lehető leghamarabb helyreállítsák a helyzetet", miközben „egy vizsgálatnak fényt kell derítenie mindenre” – tette hozzá.

A párizsi ügyészség bejelentette, hogy saját hatáskörben eljárást indít „a Franciaországban található több nagy élelmiszerbolt hűtőit érintő nagyszabású kibertámadás ügyében”. A vizsgálat célja, hogy kiderüljön, hány üzletben történt kibertámadás, és megállapítsa a kapcsolatot a bejelentett károk és az élelmiszer-veszteségek, valamint a tüzek között.

Az Intermarché sajnálatának adott hangot az élelmiszer-pazarlás és a támadás következtében keletkezett pénzügyi veszteség miatt, de nem közölt adatokat.

A BFM hírtévé szerint a kibertámadás a Danfoss dán cég hűtőberendezés-vezérlőrendszerét célozta, amelyet „nagyon sok francia üzlet használ”. A hőmérsékleteket így

„távolról módosították, ami a friss és fagyasztott termékek készleteinek tönkretételét okozta”

– értesült a hírtévé.

A kereskedelmi minisztérium jelezte, hogy kapcsolatban áll a forgalmazókkal, de egyelőre nincs további információja.

(A nyitókép illusztráció.)