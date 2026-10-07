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Nyitókép: Unsplash.com

Már beszél Christa Pike, akin sikertelenül hajtottak végre halálbüntetést

Infostart / MTI

Eszméleténél van és kommunikál is Christa Pike, akin a múlt héten hajtottak végre halálbüntetést az amerikai Tennessee államban, de aki a halálos méreginjekció két adagjának beadása után is életben maradt – derült ki a Pike védelmét ellátó ügyvédek – helyi idő szerint – keddi bejelentéséből.

„Bár nem sok esély volt rá, Christa Pike eszméleténél van, beszél és folyamatosan orvosi ellátást kap" – közölték a jogi képviselők, kiemelve, hogy bár a nő a kivégzési folyamat során a karjain súlyos sérüléseket szenvedett, ágyhoz bilincselve fekszik.

„Az ébredésére nincs orvosi precedens; a kilátásairól egyelőre nem lehet többet mondani, de az biztos, hogy a felépülése hosszú lesz" – tették hozzá.

Egyelőre nem tudni, hogy a halálraítélt nő miért élt túl két halálos méreginjekciót is, sem pedig azt, hogy – felépülése után – ismét megpróbálják-e kivégezni. Ügyvédei azt közölték, arra számítanak, hogy a halálos ítéletet a bíróság életfogytiglani börtönbüntetésre változtatja.

Pike-ot 1996-ban ítélték halálra, amiért fiúbarátjával, Tadaryl Shipp-pel együtt elhagyatott helyre csalta és megölte egy ismerősüket, az akkor 19 éves Colleen Slemmert, akit halála előtt hosszú időn keresztül kínoztak. A bűncselekmény elkövetésekor 18 éves Pike-ot halálra ítélték, társa azonban megúszta a halálbüntetést, mert a cselekmény időpontjában még nem töltötte be a 18. életévét.

A kivégzéssel kapcsolatban a The New York Times című amerikai lap által megkérdezett orvosok lehetségesnek tartják, hogy a pentobarbitál legalább egy része nem Pike véráramába, hanem a környező szövetekbe került. Ez magyarázhatja, hogy a beadott szer miért nem állította le teljesen a légzését és a vérkeringését.

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