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Nyitókép: Pixabay

Imádták a magyarok idén is Horvátországot – itt a kedvenc helyek listája

Infostart / MTI

Minden korábbi rekordot megdöntve szeptember végéig 834 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégéjszakát töltött idén Horvátországban – közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi igazgatója.

A vendégek számában 12 százalékos, a vendégéjszakákat illetően 10 százalékos növekedést regisztráltak 2025 azonos időszakához képest. Ez történelmi mérföldkő, a vendégéjszakák adatai a 2024-es 3,8 milliós egész éves rekordot is meghaladják – ismertette Ivana Herceg, az Idegenforgalmi Közösség igazgatója.

1997-ben, a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi képviseletének megnyitásakor még mintegy 760 ezer magyar vendégéjszakát regisztráltak, ez a szám 2000-ben lépte át először az egymilliót, 2004-ben a kétmilliót, 2019-ben pedig a hárommilliót. Mostanra már az elő- és az utószezonban is jelentős a magyarok érdeklődése, 2019-hez képest mára 150 százalékkal többen keresik fel ilyenkor Horvátországot.

A magyar utazók körében az idén is a Kvarner-öböl volt a legnépszerűbb, az első kilenc hónapban 1,2 millió vendégéjszakát töltöttek el itt a magyar turisták. A második helyen Isztria áll 860 ezer, a harmadikon Zadar megye 660 ezer magyar vendégéjszakával.

A települések népszerűségi sorában Crikvenica az első, amelyet Porec és Rovinj követ, de arányaiban a legnagyobb, 44 százalékos bővülést Dubrovnikban regisztrálták, köszönhetően annak is, hogy idén nyáron a Ryanair és a Wizzair is közvetlen légi járatokat közlekedtetett a településre.

A magyar turisták csaknem fele magánszálláshelyet vett igénybe, 30 százalékuk szállodában, mintegy 20 százalékuk pedig kempingben szállt meg. A legdinamikusabb bővülést a szállodák könyvelhették el, 17 százalékkal nőtt az itt eltöltött magyar vendégéjszakák száma, a kempingekben 14, a magánszállásoknál 8 százalékos növekedést mértek.

Mladen Andrlic, Horvátország budapesti nagykövete megköszönte, hogy ismét nagyon sok magyar nyaralt Horvátországban. Felidézte, hogy a napokban Zágrábban találkoztak a két ország külügy-, illetve gazdasági miniszterei, a tárgyalások összefoglalásaként pedig úgy értékelt, hogy jó irányba haladnak a kapcsolatok.

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