ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
368.6
usd:
327.58
bux:
140050.08
2026. október 3. szombat Helga
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rózsaszín fénnyel világítják meg a Lánchidat 2023. október 8-án. A fényinstalláció célja, hogy felhívja a figyelmet a mellrákos betegekre és a betegség elleni küzdelemre.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Változik a budapesti közlekedés szombat este, itt vannak a részletek

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Lezárják a Lánchidat rendezvény miatt október 3-án, szombaton este - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-t.

Azt írták, hogy a mellrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságát hirdető rendezvény szervezői figyelemfelhívó sétát tartanak szombaton 18:30 és 20:30 között a Vigadó tér–Eötvös tér–Széchenyi István tér–Lánchíd–Széchenyi István tér–Eötvös tér–Vigadó tér útvonalon. Az esemény idejére, várhatóan 18:30 és 20 óra között lezárják a forgalom elől a Lánchidat, ezért a 16-os autóbusz rövidített útvonalon – pesti vonalszakaszát nem érintve – a Clark Ádám térig közlekedik.

A 105-ös, a 178-as, a 210B és a 216-os autóbuszok pedig az Erzsébet hídon át közlekednek. Egyik irányba sem érintik a Széchenyi István tér és a Deák Ferenc tér közötti megállókat - ismertették.

A valós idejű közlekedési változások folyamatosan frissülnek a BKK Info Facebook-oldalon – olvasható a közleményben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Változik a budapesti közlekedés szombat este, itt vannak a részletek

bkk

lezárás

lánchíd

mellrák

közösségi közlekedés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Szélsőséges nézetek, eltiltás, vérengzés – új részletek a Flydubai járatának támadójáról

Szélsőséges nézetek, eltiltás, vérengzés – új részletek a Flydubai járatának támadójáról
Az ománi hatóságok már korábban eltiltották a repüléstől azt az ománi másodpilótát aki a Flydubai légitársaság Tel-Avivba tartó járatán megkéselte a kapitányt, a tiltást pedig a férfi szélsőséges nézeteivel indokolták – jelentette szombaton több sajtóorgánum, köztük a Wall Street Journal (WSJ) és a CNN amerikai hírtelevízió.
 

Flydubai: fejszével támadt a kapitányra a másodpilóta, terrorcselekménynek minősítették

„Nem hagyom, hogy meghaljanak” – Megszólalt a Flydubai hős pilótája

VIDEÓ
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.05. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: egész hétvégén ülésezik a kormány, fontolóra veszik az árrésstop kivezetését

Tisza-kormány: egész hétvégén ülésezik a kormány, fontolóra veszik az árrésstop kivezetését

Egész hétvégén ülésezik a kormány, amely után több fontos bejelentés is várható, akár az árrésstop kivezetéséről is. A kormányfő péntek este Kisvárdán arról beszélt, hogy megfontolják az intézkedés kivezetését, mivel már többet árt, mint amennyit használ. Újabb fejlemények érkeztek eközben közben az elszámoltatási eljárásokról is: a Miniszterelnökség feljelentést tett az Alapjogokért Központot működtető cég ellen 410 millió forintnyi közpénz miatt, a Századvég pedig elvesztette állami megbízásait és létszámleépítésbe kezdett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Flydubai-terrortámadás: a késelő másodpilóta már el volt tiltva a repüléstől, a repülőgép eltérítés így is majdnem sikerült neki

Flydubai-terrortámadás: a késelő másodpilóta már el volt tiltva a repüléstől, a repülőgép eltérítés így is majdnem sikerült neki

Sajtóforrások szerint hazájában már korábban eltiltották a repüléstől az ománi másodpilótát, aki radikális iszlamistákkal állt kapcsolatban.

BBC
Business Sport Travel Science
Flydubai co-pilot attacked captain with axe, UAE official says

Flydubai co-pilot attacked captain with axe, UAE official says

The flydubai plane plunged more than 17,000ft two and a half hours into its journey before passengers and crew overpowered the attacker.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 3. 08:51
Tíz szálláshely verseng az Év Turistaháza címért
2026. október 3. 08:17
Újabb észak-koreai rakétakísérlet borzolja a kedélyeket a térségben
×
×