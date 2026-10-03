Változik a budapesti közlekedés szombat este, itt vannak a részletek

Azt írták, hogy a mellrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságát hirdető rendezvény szervezői figyelemfelhívó sétát tartanak szombaton 18:30 és 20:30 között a Vigadó tér–Eötvös tér–Széchenyi István tér–Lánchíd–Széchenyi István tér–Eötvös tér–Vigadó tér útvonalon. Az esemény idejére, várhatóan 18:30 és 20 óra között lezárják a forgalom elől a Lánchidat, ezért a 16-os autóbusz rövidített útvonalon – pesti vonalszakaszát nem érintve – a Clark Ádám térig közlekedik.

A 105-ös, a 178-as, a 210B és a 216-os autóbuszok pedig az Erzsébet hídon át közlekednek. Egyik irányba sem érintik a Széchenyi István tér és a Deák Ferenc tér közötti megállókat - ismertették.

A valós idejű közlekedési változások folyamatosan frissülnek a BKK Info Facebook-oldalon – olvasható a közleményben.