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Nyitókép: Forrás: Pexels.com

Évtizedek óta ott feküdt a tenger fenekén, most végre tudják, mi az

Infostart / MTI

Azonosították az Aigrette nevű francia hadihajó roncsát Montenegró partjainál, Bar közelében. Az ágyúnaszád 167 évvel ezelőtt, 1859-ben süllyedt el az Adriai-tengeren.

A Vijesti.me montenegrói hírportál beszámolója szerint a roncsot a búvárok már mintegy három évtizede ismerték, azt azonban eddig nem sikerült egyértelműen megállapítani, melyik hajó maradványairól van szó. Montenegrói és francia kutatók víz alatti vizsgálatok, valamint francia levéltári dokumentumok segítségével jutottak arra a következtetésre, hogy az Aigrette roncsát találták meg.

Bar környékén több különböző történelmi korszakból származó hajóroncsot és víz alatti régészeti lelőhelyet tartanak nyilván.

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