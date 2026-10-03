Évtizedek óta ott feküdt a tenger fenekén, most végre tudják, mi az

Egész hétvégén ülésezik a kormány, amely után több fontos bejelentés is várható, akár az árrésstop kivezetéséről is. A kormányfő péntek este Kisvárdán arról beszélt, hogy megfontolják az intézkedés kivezetését, mivel már többet árt, mint amennyit használ. Újabb fejlemények érkeztek eközben közben az elszámoltatási eljárásokról is: a Miniszterelnökség feljelentést tett az Alapjogokért Központot működtető cég ellen 410 millió forintnyi közpénz miatt, a Századvég pedig elvesztette állami megbízásait és létszámleépítésbe kezdett.