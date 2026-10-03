Évtizedek óta ott feküdt a tenger fenekén, most végre tudják, mi az

A Vijesti.me montenegrói hírportál beszámolója szerint a roncsot a búvárok már mintegy három évtizede ismerték, azt azonban eddig nem sikerült egyértelműen megállapítani, melyik hajó maradványairól van szó. Montenegrói és francia kutatók víz alatti vizsgálatok, valamint francia levéltári dokumentumok segítségével jutottak arra a következtetésre, hogy az Aigrette roncsát találták meg.
Bar környékén több különböző történelmi korszakból származó hajóroncsot és víz alatti régészeti lelőhelyet tartanak nyilván.