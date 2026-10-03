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Turistaház a Bükkben: a Stimecz-ház
Nyitókép: aktivkalandor.hu

Tíz szálláshely verseng az Év Turistaháza címért

Infostart / MTI

Elindult az Év Turistaháza 2026 közönségszavazása, amelyen október 12-ig tíz szálláshelyre lehet voksolni - közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ.

Az Év Turistaháza címet idén hetedik alkalommal ítélik oda. A döntőbe turistaházak, kulcsosházak és egyéb természetközeli szálláshelyek kerültek a Bakonytól a Zemplénig. A kiválasztásakor a szálláshelyek állapota és felszereltsége mellett a környezetet, a közeli látnivalókat és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették – írták.

A 2026-os döntősök között van a Hamuház (Bakony), a Muck Turistaház (Soproni-hegység), a Balatoncsicsói Kulcsosház (Balaton-felvidék), a Vízvári Vendégház (Dráva-mente), a Tiszolczy-ház (Pilis), a Pusztabánya Kulcsosház (Mecsek), a Stimecz-ház (Bükk), a Pénzásási Erdei Turistaház (Börzsöny), a Bihari Madárvárta (Körös-vidék) és a Gunyakúti kulcsosház (Zemplén).

A honlapon még viszonylag kevés szavazat látható, de az egyik jelölt már jókora előnyre tett szert.

Felidézték: a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében 2025-ben 44 szálláshely részesült mintegy 1,55 milliárd forint támogatásban, köztük turistaházak, kulcsosházak és erdei iskolák.

Az elmúlt hat évben az Annafürdői Vendégház, a Szelcepuszta Turistaház, a Fehérkőlápa Turistaház, a Rostallói Ökotudatos Nevelési Központ, a Turistapark Szentlélek, valamint 2025-ben a Somoskői Kirándulóközpont nyerte el az Év Turistaháza címet.

A szavazás a https://aktivkalandor.hu/szavazz-az-ev-turistahazara/ oldalon érhető el, egy IP-címről 24 óránként egy voks érkezhet – áll a közleményben.

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