ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.52
usd:
312.15
bux:
147747.91
2026. szeptember 5. szombat Lőrinc, Viktor
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Grönland nem eladó feliratû tábla az utcán a grönlandi fõvárosban, Nuukban 2026. január 20-án. Donald Trump amerikai elnök megerõsítette, hogy az Egyesült Államoknak továbbra is célja az 1979 óta széles önkormányzati jogokkal felruházott, de jogilag Dániához Grönland felletti ellenõrzés megszerzése.
Nyitókép: MTI/EPA/Ritzau/Mads Claus Rasmussen

Ezért akar mindenki egyre nagyobb szeletet az Északi-sarkvidékből

Infostart / InfoRádió

Donald Trump többször is felvetette Grönland megszerzésének lehetőségét, ami jelentősen felgyorsította az Európai Unió Északi-sarkvidéki szerepvállalását. A transzatlanti feszültségekre válaszul Brüsszel erősítette együttműködését Norvégiával és Izlanddal. A térségben ezalatt Oroszország és Kína is igyekszik növelni befolyását. Németh Viktóriát, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior kutatóját kérdezte az InfoRádió.

Az Északi-sarkvidék nagyon összetett szempontok miatt értékelődött föl, és vált egyre inkább a geopolitika „forró pontjává” az elmúlt 20 évben – fogalmazott az InfoRádióban Németh Viktória.

Ennek oka a kutató elmondása szerint az, hogy a térségben több nagyhatalom is jelen van: az Egyesült Államok, Kanada és európai szövetségeseik, miközben a területnek lényegében a fele Oroszországhoz tartozik, ugyanis az Északi-sarkvidéken van egy tengeri terület, amely semleges víznek számít, egyik országhoz sem tartozik, de a kontinensek mentén, az azokhoz kapcsolódó tengerpartok, valamint tengeri területek bizonyos országokhoz kapcsolódnak. Ennek köszönhetően

ebben a régióban a NATO és Oroszország közvetlenül találkozik,

ami régóta, a hidegháborús időkre visszavezethetően egy biztonságpolitikai kihívást jelent; bár egy ideig a helyzet enyhülni látszott, 2022-ben, amikor az orosz–ukrán konfliktus kitört, az elhidegülés itt is újrakezdődött – magyarázta az Oeconomus munkatársa.

Viszont a térségnek sajátossága az is, hogy

az európai, illetve a nyugati szövetségesi rendszeren belül is kialakult egy törésvonal éppen az utóbbi években

– folytatta a szakértő, emlékeztetve: Donald Trump 2019-ben, első elnökségének végén jelentette ki először, hogy igényt tartana Grönlandra, és aztán az új elnökségével, négy évvel később ismét felmerültek ezek az igények, ugyanis az Északi-sarkvidéken, így Grönlandon is, olyan természeti erőforrások találhatók, amelyekre nagy szüksége van a gazdaságnak.

Az említett szigeten például ritkaföldfémek és urán található, amik bányászata még a jövő kérdése. Az Északi-sarkvidéknek ugyanakkor igen jelentős kőolaj- és földgáztartalékai is vannak,

Oroszország esetében a kitermelés egy jelentős része már éppen ebben a régióban zajlik, ami érinti Európát is, hiszen például Belgium vagy Franciaország a mai napig kap cseppfolyós földgázt, azaz LNG-szállítmányokat Oroszország északi sarkvidéki régiójából.

Hogy jelenthet-e biztonsági kockázatot Európára nézve, hogy Kína is megjelent a térségben, azzal kapcsolatban Németh Viktória úgy fogalmazott, hogy ezzel a fenyegetéssel kapcsolatban Európa későn kapcsolt. Kína részéről gazdasági típusú előretörésről, illetve törekvésről van szó, tudniillik régóta építi már a gazdasági kapcsolatokat Grönlanddal, és számos bányászati koncessziót is elnyertek. Ugyanakkor a grönlandiak – akár európai iránymutatások alapján is –, úgy döntöttek, nem szeretnék, ha bányák nyílnának, így aztán Kína eddig nem is bányászhatott ritkaföldfémeket. Most viszont újra napirendre kerülnek ezek a kérdések, Európa pedig igyekszik igyekszik minél jobb pozíciókat elérni Grönlandon ilyen szempontból – fejtette ki a senior kutató.

Európa, miután az elmúlt időszakban felmerült Grönland hovatartozásának kérdése – miszerint nem egy dán autonóm tartomány lesz, hanem esetleg az Egyesült Államok rész, illetve a saját törekvéseik, hogy Grönland független legyen –, úgy döntött, hogy saját, akár NATO égisz alatti, de mindenféleképpen európai, illetve az észak-európai térség védelmében hadgyakorlatokat indít, de sor került űrdiplomáciai, illetve műholdas megfigyelési együttműködésekre is. Németh Viktória példaként említette Izland és Norvégia esetét: a két ország néhány hónappal ezelőtt szorosabb megállapodásokat kötött az Európai Űrügynökséggel, lehetővé téve az Északi-sarkvidék régiójának a megfigyelését, segítve a térségben a navigációt.

A lehetséges kimeneteleket illetően elmondta: a hidegháborúhoz hasonlóan látható egy fegyverkezési verseny; az Egyesült Államok például most Dániával és Grönlanddal folyamatosan egyeztet arról, hogy új támaszpontokat tudjon létesíteni a szigeten, illetve már korábban is volt egy NATO-s űrmegfigyelési támaszpont Grönlandon, és ennek a kapacitását is növelték az utóbbi időkben az Egyesült Államok részéről. Hozzátette: tulajdonképpen Európa az a szereplő, aki eddig nem fordított különösebben nagy figyelmet arra, hogy az Északi-sarkvidéken fegyverkezzen, de most ez is megtörténik, így aztán egy lényegesen feszültebb helyzet alakul ki.

Jó hír viszont, hogy

egyelőre úgy fest, a tárgyalóasztal mellett tudják rendezni ezeket a kérdéseket

– emelte ki a szakértő. Az Északi-sarkvidéken van egy erre intézményesített fórum, az úgynevezett Északi-sarkvidéki Tanács, amely arra hivatott, hogy az érintett feleket tárgyalóasztalhoz ültesse rendszeresen. Bár az Északi-sarkvidéki Tanácsnak az üléseit az orosz–ukrán háború kitörése óta ugyan felfüggesztették, alsóbb diplomáciai szinteken továbbra is folynak a tárgyalások – jegyezte meg Németh Viktóriát, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior kutatója.

A cikk alapjául szolgáló interjút Várkonyi Gyula készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Ezért akar mindenki egyre nagyobb szeletet az Északi-sarkvidékből

oroszország

eu

egyesült államok

grönland

északi-sarkvidék

németh viktória

oeconomus

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ezért akar mindenki egyre nagyobb szeletet az Északi-sarkvidékből

Ezért akar mindenki egyre nagyobb szeletet az Északi-sarkvidékből
Donald Trump többször is felvetette Grönland megszerzésének lehetőségét, ami jelentősen felgyorsította az Európai Unió Északi-sarkvidéki szerepvállalását. A transzatlanti feszültségekre válaszul Brüsszel erősítette együttműködését Norvégiával és Izlanddal. A térségben ezalatt Oroszország és Kína is igyekszik növelni befolyását. Németh Viktóriát, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior kutatóját kérdezte az InfoRádió.
Gyulai Márton: rengeteg szupersztár és újítás lesz a budapesti Atlétikai Világdöntőn

Gyulai Márton: rengeteg szupersztár és újítás lesz a budapesti Atlétikai Világdöntőn

Tévéshow-szerű elemekkel zajlik majd szeptember 11. és 13. között, háromszor háromórás műsorban az első alkalommal kiírt, 10 millió dollár összdíjazású Atlétikai Világdöntő Budapesten, a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Gyulai Márton, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség sport- és rendezvényigazgatója beszélt erről az InfoRádióban.
VIDEÓ
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.07. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas dilemmában a felemelkedő atomhatalom: azonnal be kell tömni a súlyos biztonsági rést, de nem tudni, mivel

Hatalmas dilemmában a felemelkedő atomhatalom: azonnal be kell tömni a súlyos biztonsági rést, de nem tudni, mivel

India a világ egyik legnagyobb légierejével rendelkezik, ugyanakkor mindez komoly kihívás elé állítja az atomhatalmat. A rendkívül sokszínű és jelentős mértékben elavult flotta meghatározó részét le kellene cserélni, ráadásul jelen esetben a saját fejlesztésű technológiára csak kis mértékben támaszkodhatnak, a helyi hadiipar elmaradott a globális elithez képest. Újdelhi ezért folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, hogy tartsa a lépést a szomszédos riválisokkal, főképp most, hogy hamarosan már Kína mellett Pakisztán is ötödik generációs vadászgépekkel fog rendelkezni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ingyenpénzt osztogat az állam, mégis bent ragadt 7 milliárd forint: mutatjuk, ki kaphat akár 126 ezer forintot

Ingyenpénzt osztogat az állam, mégis bent ragadt 7 milliárd forint: mutatjuk, ki kaphat akár 126 ezer forintot

Több tízezer, 18 és 20 év közötti fiatal számára tartogat átlagosan 110-126 ezer forintos, szabadon felhasználható életkezdési támogatást a magyar állam.

BBC
Business Sport Travel Science
Mistrial declared in Lindsay Clancy murder case, after jury deadlocks

Mistrial declared in Lindsay Clancy murder case, after jury deadlocks

The mistrial now puts the murder case - and Clancy's future - in limbo as to whether she will be held criminally liable in the deaths of her three kids.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 5. 14:47
Válságra készül Hollandia? Több mint 10 milliárd eurónyi aranyat mozgattak meg
2026. szeptember 5. 11:25
10 millió forint százaknak – miniszteri bejelentés
×
×