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A Gázai övezetben élő palesztinokat támogató jemeni húszi lázadók szimpatizánsai álrakétákat és áldrónokat a magasba tartva tüntetnek a húszik szárazföldi stratégiai központjaira mért amerikai és izraeli légicsapások ellen a jemeni fővárosban, Szanaában 2025. május 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Jajha Arhab

Megtámadták az Egyesült Államok szövetségesét

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Az iráni támogatásban részesülő jemeni húszi milícia kedden négy szaúdi várost támadott meg. A támadásokban több mint 70 ember megsebesült, több olajlétesítmény pedig lángra kapott.

A jemeni húszi milícia közölte, hogy széles körű hadműveletet indított Szaúd-Arábia ellen, amely az Egyesült Államok szövetségese. Drónokat és rakétákat vetettek be egy szaúdi légitámaszpont ellen Khamis Mushait városában, valamint megtámadták a Szaúd-Arábiai Állami Olajvállalat célpontjait Abhában, a jemeni határ közelében fekvő Najranban és Jazanban – számolt be róla az index.hu.

A szaúdi hatóságok a helyszíneken keletkezett tűzvészekről számoltak be, és közölték, hogy a 73 sérült között nők és gyermekek is voltak.

A szaúdi városokban történt húszi támadások következményeit bemutató, hitelesített képek nem álltak azonnal rendelkezésre, és a szigorúan ellenőrzött médiával rendelkező országban nem sikerült kapcsolatba lépni szemtanúkkal.

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