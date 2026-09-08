Megtámadták az Egyesült Államok szövetségesét

A jemeni húszi milícia közölte, hogy széles körű hadműveletet indított Szaúd-Arábia ellen, amely az Egyesült Államok szövetségese. Drónokat és rakétákat vetettek be egy szaúdi légitámaszpont ellen Khamis Mushait városában, valamint megtámadták a Szaúd-Arábiai Állami Olajvállalat célpontjait Abhában, a jemeni határ közelében fekvő Najranban és Jazanban – számolt be róla az index.hu.

A szaúdi hatóságok a helyszíneken keletkezett tűzvészekről számoltak be, és közölték, hogy a 73 sérült között nők és gyermekek is voltak.

A szaúdi városokban történt húszi támadások következményeit bemutató, hitelesített képek nem álltak azonnal rendelkezésre, és a szigorúan ellenőrzött médiával rendelkező országban nem sikerült kapcsolatba lépni szemtanúkkal.