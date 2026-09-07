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A pártalapítás emlékművel Phenjanban, Észak-Koreában.
Nyitókép: Unsplash

Atomfegyverekkel szerelné fel tengerészetét a távol-keleti diktatúra

Infostart / MTI

Kim Dzsongün üdvözölte az ország újabb ötezer tonnás rombolójának hadrendbe állását, egyben kijelentette, hogy a hajónak az állami nukleáris ellencsapási rendszer részeként kell szolgálnia, és képesnek kell lennie megtorló csapás végrehajtására.

Észak-Korea nukleáris fegyverekkel felszerelt haderővé fejlesztené haditengerészetét – jelentette ki Kim Dzsongün észak-koreai vezető vasárnap Vonszan keleti kikötővárosban, a haditengerészet második, 5000 tonnás rombolójának hadrendbe állítása alkalmából.

A Kang Kon nevű hadihajó a Choe Hyon után a második ilyen romboló, és az ország keleti parti flottájához kerül. Testvérhajója, a Choe Hyon júniusban állt hadrendbe az ország nyugati partján. A Kang Kon rombolón júliusban cirkálórakétákat, tüzérségi fegyvereket, géppuskákat és elektronikai hadviselési rendszereket teszteltek.

Kim szerint a hajónak az állami nukleáris ellencsapási rendszer részeként kell szolgálnia, és képesnek kell lennie megtorló csapás végrehajtására. A KCNA állami hírügynökség nem közölte, hogy a romboló ténylegesen hordoz-e nukleáris fegyvert.

Kim Dzsongün hangsúlyozta, hogy a nukleáris fegyverrendszereket tényleges háborús helyzetben is sokoldalúan és hatékonyan alkalmazhatóvá kell tenni, ezért a haditengerészetet nukleáris fegyverzettel rendelkező haderővé kell fejleszteni.

Kim közölte, hogy Phenjan nyolc hónapon belül bemutatja haditengerészeti fejlesztéseinek újabb szakaszát, részleteket azonban nem közölt. Dél-koreai szakértők szerint ez akár egy újabb jelentős stratégiai eszköz, például egy nukleáris meghajtású tengeralattjáró bemutatását is jelentheti. Phenjan korábban már jelezte ilyen tengeralattjáró fejlesztését.

A bejelentés időzítése egybeesik Dél-Korea, az Egyesült Államok és Japán ötnapos Freedom Edge hadgyakorlatával, amely hétfőn kezdődött a Csedzsu-sziget közelében lévő nemzetközi vizeken. A tengeri és légi gyakorlat kinyilvánított célja az észak-koreai nukleáris és rakétafenyegetéssel szembeni elrettentési és reagálási képességek erősítése.

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Kezdőlap    Külföld    Atomfegyverekkel szerelné fel tengerészetét a távol-keleti diktatúra

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