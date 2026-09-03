Trump elárulta, mi kell ahhoz, hogy újra találkozzon Putyinnal

Az amerikai elnök a Fehér Házban újságírók kérdéseire válaszolva utalt arra, hogy mind az ukrán, mind az orosz államfővel kapcsolatban van, és a jelenleg látható eszkaláció ellenére gyorsan lezárhatónak tartja a háborút.

Kérdésre válaszolva közölte, hogy tudomása van az Ukrajnából származó erőszakos sorozások gyakorlatát bemutató videókról.

Az iráni konfliktus elhúzódásának politikai következményeivel összefüggésben azt hangoztatta, hogy céljait nem befolyásolja a közelgő amerikai kongresszusi választás, és a kívánatosnál magasabb kőolajár. Úgy fogalmazott, hogy pártja, a Republikánus Párt megérti célját Iránban, azaz az ország megfosztását a nukleáris fegyver lehetőségétől.

Nem válaszolt arra kérdésre, hogy a Központi Hírszerző Ügynökség embereit beküldené-e Iránba, hogy segítsenek az ellenzék felfegyverzésében, de kijelentette, hogy az iráni rezsim „napról napra” gyengül és „eljön az a pont”, amikor már nem lesznek képesek olyan keményen fellépni a tüntetőkkel szemben, mint jelenleg.