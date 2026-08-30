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Egy arcot eltakaró nikábot viselő fiatal muszlim nő.
Nyitókép: Getty Images/coffeekai

Irán legfőbb vezetője Amerikával szembeni ellenállásra szólította föl a muszlim országokat

Infostart / MTI

Modzstaba Hamenei, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője szerint minden muszlim országnak egyesülnie kell a közös ellenséggel, az Egyesült Államokkal és Izraellel szemben, és el kell utasítaniuk minden tervüket.

Az iszlám egység hete, Mohamed születésnapja alkalmából írt beszédében Modzstaba Hamenei úgy fogalmazott, hogy „sürgős és ismételt tanácsom az iszlám országok, különösen a nyugat-ázsiai és az öböl-menti országok vezetőinek, hogy ismerjék fel valódi ellenségüket, értsék meg terveiket, és szálljanak szembe velük. Az Egyesült Államok bűnöző vezetői és az álcionista rezsim a muszlim egység és barátság esküdt ellensége." A muszlimok közötti megosztottság az ellenségeink érdekeit szolgálja - hangsúlyozta Hamenei.

Modzstaba Hamenei rámutatott, hogy az Egyesült Államok és Izrael nemcsak Iránnal harcol, hanem minden muszlimmal, „beleértve Nyugat-Ázsia és Észak-Afrika népeit is".

Irán legfőbb vezetője, aki az Irán ellen indított amerikai-izraeli támadásban, február 28-án megsebesült, és azóta nem mutatkozott nyilvánosan, csak írásos üzenetekben kommunikál.

Az iszlám egység hete az a hétnapos időszak, amely Mohamed próféta hagyományos születésnapját hidalja át a szunnita és a síita hagyomány eltérő dátumai között. Az egység hetének célja pedig, hogy erősítse a szunnita és síita muszlimok közötti testvériség, megértés és vallási összetartozást.

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