Irán legfőbb vezetője Amerikával szembeni ellenállásra szólította föl a muszlim országokat

Az iszlám egység hete, Mohamed születésnapja alkalmából írt beszédében Modzstaba Hamenei úgy fogalmazott, hogy „sürgős és ismételt tanácsom az iszlám országok, különösen a nyugat-ázsiai és az öböl-menti országok vezetőinek, hogy ismerjék fel valódi ellenségüket, értsék meg terveiket, és szálljanak szembe velük. Az Egyesült Államok bűnöző vezetői és az álcionista rezsim a muszlim egység és barátság esküdt ellensége." A muszlimok közötti megosztottság az ellenségeink érdekeit szolgálja - hangsúlyozta Hamenei.

Modzstaba Hamenei rámutatott, hogy az Egyesült Államok és Izrael nemcsak Iránnal harcol, hanem minden muszlimmal, „beleértve Nyugat-Ázsia és Észak-Afrika népeit is".

Irán legfőbb vezetője, aki az Irán ellen indított amerikai-izraeli támadásban, február 28-án megsebesült, és azóta nem mutatkozott nyilvánosan, csak írásos üzenetekben kommunikál.

Az iszlám egység hete az a hétnapos időszak, amely Mohamed próféta hagyományos születésnapját hidalja át a szunnita és a síita hagyomány eltérő dátumai között. Az egység hetének célja pedig, hogy erősítse a szunnita és síita muszlimok közötti testvériség, megértés és vallási összetartozást.