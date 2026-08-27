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Nyitókép: Pixabay

Gyilkosságok egy német iskolában

Infostart / MTI

Halálos áldozatokat követelő erőszakcselekmény történt csütörtökön a brandenburgi Gosen-Neu Zittau településén egy iskolakomplexum területén.

Német médiaértesülések szerint egy nő és egy férfi vesztette életét, egy gyanúsítottat előállítottak.

A Märkische Allgemeine című helyi lap azt közölte honlapján, hogy az egyik áldozat egy, az iskolában tanuló 18 éves nő, a feltételezett elkövető pedig 19 éves exbarátja. A másik halott egy 30 éves férfi, aki meg akarta állítani a támadót. A Berliner Zeitung úgy tudja, hogy két sérültje is van az esetnek. A nyomozók szerint a veszély már elmúlt a 3500 lakosú település iskolájában.

Az eset egy magánintézmény iskolakomplexumában történt, amelyet erdő és tavak vesznek körül, Gosen-Neu Zittau határában. A komplexumban egy gimnázium, egy középiskola és egy szakközépiskola is működik.

A nyitókép illusztráció.

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