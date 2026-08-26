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Bill Gates amerikai milliárdos, a Microsoft szoftvervállalat társalapítója az 51. Világgazdasági Fórumon a svájci Davosban 2022. május 25-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Laurent Gillieron

Őrült tervvel állt elő Bill Gates, ezt adóztatná meg

Infostart / MTI

Adó bevezetését, nemzetközi hivatal felállítását és az embereknek fenntartott állások kijelölését javasolta szerdán a mesterséges intelligencia (MI) okozta változásokra reagálva Bill Gates, a Microsoft egykori vezetője.

Nem szeretek rossz híreket közölni az emberekkel, vagy kijelenteni, hogy az újításnak globális negatív következményei lehetnek, de itt tartunk – mondta Gates a The New York Times című amerikai lapnak.

A techguru, aki tavaly még úgy ítélte meg, hogy egyes negatív szempontjai ellenére az MI-nek egyértelműen kedvező hatása lesz az emberiségre, időközben alaposan megváltoztatta az álláspontját.

A világnak tervre van szüksége, hogy keretbe foglalja ennek a technológiának a társadalmainkra gyakorolt hatását

– figyelmeztetett Gates egy hosszú üzenetben, amelyhez hasonlót a közelmúltban az MI meghatározó személyiségei, Dario Amodeitől (Anthropic) Sam Altmanon (OpenAI) át Mark Zuckerbergig (Meta) már közzétettek. Ezeknek a vezetőknek a javaslataira reagálva Bill Gates úgy ítélte meg, hogy "nem kell megvárni, amíg ők teszik meg a kezdeményezést a területen".

Mint ahogyan Sam Altman, Dario Amodei és Demis Hassabis (Google) a hét legfejlettebb ipari ország (G7) júniusi eviani csúcstalálkozóján tette, a Microsoft társalapítója is azért küzd, hogy Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) mintájára hozzanak létre nemzetközi felügyeleti szervet a mesterséges intelligencia területén.

Bill Gates azt is javasolta, hogy

tartsanak fenn egyes foglalkozásokat az emberek számára, hogy csökkentsék az MI-nek a munkaerőpiacra gyakorolt hatását, és megőrizzék egyes szakmáknak a viszonylagos súlyát.

Technológiai körökben sokan úgy vélik, hogy az új technológia inkább több munkahelyet hoz létre, mint amennyit megszüntet. A milliárdos szerint a munka után járó jövedelmekből levont adó csökkeni fog, ezért ennek pótlására adót javasolt bevezetni az MI segítségével készült tartalmakra és a robotokra.

Az adóügyi szemponton túl egy ilyen adó lassítaná az automatizált munka gyors bevezetését, és forrásul szolgálhatna a képzés és a szociális háló finanszírozásához – véli Bill Gates.

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