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Nyitókép: Getty Images / Anton Petrus

Lakóházakat bombáztak az oroszok, anya és gyermeke is áldozatul esett

Infostart / MTI

A szerda éjszaka végrehajtott légi csapásokban lakóházak, ipari és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg, több civil meghalt és sokan megsebesültek.

Több civil halálos áldozata és sebesültje is van az orosz hadsereg Ukrajnában szerda éjszaka végrehajtott légicsapásainak, lakóházakban, ipari és infrastrukturális létesítményekben is keletkeztek károk - jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Egy nő és négyéves gyereke meghalt a Csernyihivet ért dróntámadásban – tette közzé Dmitro Brizsinszkij, az észak-ukrajnai megyeszékhely városi katonai közigazgatásának vezetője a Telegramon. A drón egy családi házba csapódott, a helyszínen keletkezett tűzben egy 14 éves lány égési sérüléseket szenvedett.

Korábban, kedden este Csernyihiv családi házas övezetét érte dróncsapás, a támadásban két felnőtt és két gyerek megsebesült, egy lakóház megsemmisült, további öt pedig megrongálódott - tudatta a megyei rendőrség sajtószolgálata.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 162 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat. A légvédelem 134 drónt semlegesített az ország északi, déli és keleti régióiban. Tizennyolc helyszínen találatokat regisztráltak, három esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették.

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Úgy tűnik, Ukrajna lassan elveszíti a háborút Oroszország ellen – jelentette ki Mihajlo Fedorov volt ukrán védelmi miniszter a Reutersnek kedden. Fedorov az interjúban azt mondta, Ukrajnának nincs elképzelése arról, hogy miként tudná megnyerni a háborút, és az ország megbénult az innováció hiánya miatt. A júliusban menesztett politikus szerint a mélyen gyökerező korrupció és a kormányzati szervek politikai befolyásoltsága szintén hátráltatja Ukrajnát. A Wall Street Journal értesülései szerint azért utazhatott Moszkvába John Ratcliffe CIA-igazgató, mert az amerikai hírszerzés azt gyanítja, hogy Moszkva katonai mozgósításra vagy a NATO elszántságának tesztelésére készülhet. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.

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