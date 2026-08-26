Lakóházakat bombáztak az oroszok, anya és gyermeke is áldozatul esett

Több civil halálos áldozata és sebesültje is van az orosz hadsereg Ukrajnában szerda éjszaka végrehajtott légicsapásainak, lakóházakban, ipari és infrastrukturális létesítményekben is keletkeztek károk - jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Egy nő és négyéves gyereke meghalt a Csernyihivet ért dróntámadásban – tette közzé Dmitro Brizsinszkij, az észak-ukrajnai megyeszékhely városi katonai közigazgatásának vezetője a Telegramon. A drón egy családi házba csapódott, a helyszínen keletkezett tűzben egy 14 éves lány égési sérüléseket szenvedett.

Korábban, kedden este Csernyihiv családi házas övezetét érte dróncsapás, a támadásban két felnőtt és két gyerek megsebesült, egy lakóház megsemmisült, további öt pedig megrongálódott - tudatta a megyei rendőrség sajtószolgálata.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 162 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat. A légvédelem 134 drónt semlegesített az ország északi, déli és keleti régióiban. Tizennyolc helyszínen találatokat regisztráltak, három esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették.