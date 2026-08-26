Egyre ijesztőbb az El Niño, van, ahol rendkívüli állapotot rendeltek el

Rendkívüli állapotot hirdetett kedden a panamai kormány az El Niño által okozott heves esőzések és aszályok miatt, amelyek máris a forgalom korlátozására kényszerítették az országot átszelő, óceánokat összekötő csatornán.

Az El Niño egy természetes időjárási jelenség, amely 2-7 évente ismétlődik. A Csendes-óceán egyenlítői középső és keleti részén a felszíni vizek felmelegednek, ami egyes helyeken melegebb és szárazabb, máshol pedig hűvösebb és nedvesebb éghajlatot eredményez, és szélsőséges időjárási eseményekhez vezet.

A panamai rendkívüli állapot kihirdetésére vonatkozó döntés azért született, hogy „felkészüljünk arra, ami az El Niño miatt bekövetkezhet”

– jelentette ki Dinoska Montalvo belügyminiszter egy sajtótájékoztatón. Az intézkedés célja, hogy felgyorsítsa az adminisztratív eljárásokat az El Nino jelenség következményeinek kezelésére.

A vízhiány miatt a Panamai-csatorna szeptember harmadikától napi 36-ról 34-re, majd szeptember közepétől 32-re csökkenti a mesterséges vízi úton áthaladó hajók forgalmát – jelentette be a múlt héten a Panamai-csatorna Hatósága. A világ tengeri kereskedelmének mintegy 5 százaléka halad át ezen a 80 kilométer hosszú csatornán, amely az Atlanti-óceánt és a Csendes-óceánt köti össze.

Északabbra, Salvadorban is kedden rendelték el a legmagasabb szintű riasztást az El Niño jelenséggel összefüggő aszály miatt, amely terméskiesést okozott.