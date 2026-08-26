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Nyitókép: Toa55/Getty Images

Dróntalálat miatt gyulladt ki egy Wildberries-raktár Oroszországban

Infostart / MTI

Aktív éjszakája volt az orosz légvédelemnek, tizenhat régióban kellett védekezniük összesen több mint négyszázhúsz ukrán drón ellen.

Ukrán dróntámadás nyomán kigyulladt a Wildberries online piactér logisztikai központja az Oroszország tambovi régiójában lévő Kotovszkban – közölte Jevgenyij Perisov kormányzó szerdán a Max-csatornáján.

A kormányzó szerint a cég egyik alkalmazottja sérüléseket szenvedett. A lángok több mint 100 ezer négyzetméteren terjedtek el. A tambovi régió légterében 16 pilóta nélküli repülőszerkezetet semlegesítettek.

További közlések szerint Lipeckben egy férfi és egy 14 éves gyermek életét vesztette egy magánházat ért dróntalálat következtében. Belgorod megyében három, Voronyezs elővárosában két, Tula megyében pedig egy civil sebesült meg.

A moszkvai katonai tárca szerint a légvédelem 426 ukrán repülőgéptípusú pilóta nélküli repülőszerkezetet lőtt le az éjjel 16 régió felett.

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Kezdőlap    Külföld    Dróntalálat miatt gyulladt ki egy Wildberries-raktár Oroszországban

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