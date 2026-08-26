Dróntalálat miatt gyulladt ki egy Wildberries-raktár Oroszországban

Ukrán dróntámadás nyomán kigyulladt a Wildberries online piactér logisztikai központja az Oroszország tambovi régiójában lévő Kotovszkban – közölte Jevgenyij Perisov kormányzó szerdán a Max-csatornáján.

A kormányzó szerint a cég egyik alkalmazottja sérüléseket szenvedett. A lángok több mint 100 ezer négyzetméteren terjedtek el. A tambovi régió légterében 16 pilóta nélküli repülőszerkezetet semlegesítettek.

További közlések szerint Lipeckben egy férfi és egy 14 éves gyermek életét vesztette egy magánházat ért dróntalálat következtében. Belgorod megyében három, Voronyezs elővárosában két, Tula megyében pedig egy civil sebesült meg.

A moszkvai katonai tárca szerint a légvédelem 426 ukrán repülőgéptípusú pilóta nélküli repülőszerkezetet lőtt le az éjjel 16 régió felett.