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Orosz légi deszantosok bemutatója a moszkvai Vörös téren, a Kreml Szpasszkij-tornya előtt a légi deszantosok és Szent Illés próféta napjának alkalmából 2023. augusztus 2-án. Az ejtőernyős fegyvernemet 93 évvel korábban hozták létre a Szovjetunióban.
Nyitókép: MTI/AP/Alekszandr Zemljanyicsenko

Bendarzsevszkij Anton szerint ez lehet a legvalószínűbb oka a CIA-vezető moszkvai útjának

Infostart / InfoRádió

Moszkvában járt a CIA igazgatója. A látogatást a Kreml is megerősítette. Az út céljával kapcsolatban sok a találgatás.

Bendarzsevszkij Anton a posztszovjet térség szakértője, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szerint John Ratcliff üzenetet vihetett az orosz vezetésnek. Az igazgató az InfoRádióban elmondta: utoljára öt éve járt a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) vezetője Moszkvában, és akkor is konkrét szándékkal, nem kapcsolatjavítás miatt, hanem azért, hogy átadjon egy üzenetet. William Burns-ről van szó, aki 2021 novemberében utazott Moszkvába, és elmondta Vlagyimir Putyinnak, hogy az Egyesült Államok tudja, hogy Oroszország Ukrajna megtámadására készül és ezt ne tegye meg. Végül kudarcot vallott, négy hónappal később Oroszország megtámadta Ukrajnát. Tehát csak ilyen fontos, rendhagyó esetekben történhet meg az, hogy a CIA vezetője elmegy Moszkvába.

A térség szakértője szerint különböző verziók terjednek, de az utazásának a rövidsége arra enged következtetni, hogy nem valamiféle diplomáciai tárgyalásokról van szó, hanem egy üzenet vagy hír átadásáról.

Négy óra telt el aközött, hogy a CIA igazgatója leszállt, bement az orosz fővárosba egy amerikai diplomáciai konvojjal, majd pedig újra felszállt a géphez. Ez nagyon kevés idő ahhoz, hogy tartalmi megbeszéléseket tudjanak folytatni.

Három témát lehet említeni az igazgató szavai szerint. A NATO különböző vezetői, döntéshozói arról beszélnek, hogy Oroszország megtámadhatja a NATO-t. Elképzelhető, hogy John Ratcliff olyan információkat szerzett a CIA-nál, ami erre utal, és erről próbálta lebeszélni Putyint.

„Én nem erre a verzióra hajlok, hiszen Oroszország jelenleg túl gyenge ahhoz, hogy egy új frontot nyisson, még Kelet-Ukrajnában sem áll jól, nemhogy bármelyik NATO-s tagországgal szemben fellépjen” – hangsúlyozta Bendarzsevszkij Anton.

A szakértő szerint napirenden van Irán kérdése, előfordulhatott volna, hogy Ratcliff azért érkezett, hogy meggyőzze Oroszországot, segítsen Donald Trump amerikai elnöknek az iráni háborút lezárni. De ez nem a CIA vezetőjére tartozik, erre ott vannak Trump tárgyalói, ott van az amerikai külügyminiszter.

A posztszovjet térség szakértője szerint a harmadik ok a következő: napirenden van, hogy a szeptemberi parlamenti választások után Putyin négy év után egy újabb mozgósítást hirdet.

Ez teljesen megváltoztatná a háborús viszonyokat, hiszen jelenleg a felek a fronton többé-kevésbé paritásban vannak.

„El tudom képzelni, hogy Ratcliff amiatt ment, hogy Putyint meggyőzze, ezt ne tegye meg. Elképzelhető egy olyan üzenet átadása, hogy mit lépne az Egyesült Államok, ha Oroszország mozgósítást hirdetne” – fogalmazott a szakértő, aki attól tart, hogy Putyint nem lehet arról meggyőzni, hogy ne eszkalálja tovább a helyzetet, mivel ez 2021-ben sem sikerült.

„Azt gondolom, hogy Oroszország mindent vagy semmit alapon bevet mindent, hogy legalább minimálisan kommunikálható eredményt elérjen, és most, amikor azt gondolja, hogy ezt még nem érte el, nem fog megállni. Oroszországban még a választási kampányt is teljes mértékben a háború határozza meg, nem a béke, nem a megállapodás. Ilyen feltételek mellett nehezen tudom elképzelni, hogy most hirtelen megváltozna az orosz álláspont és a béke irányába haladnának” – mondta Bendarzsevszkij Anton.

A cikk Varga Mónika interjúja alapján készült.

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