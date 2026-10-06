ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.51
usd:
324.67
bux:
143682.55
2026. október 6. kedd Brúnó, Renáta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fernando Alonso, az Aston Martin spanyol versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj elsõ napján a mogyoródi Hungaroringen 2026. július 24-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Alonso megint nekivág a pokoli versenynek, egy átépített Daciával

Infostart / MTI

Sajtóhírek szerint a kétszeres Forma–1-es világbajnok Fernando Alonso elindul a 2027-es Dakar-ralin.

A hivatalos bejelentés még nem történt meg, de több szakportál is arról számolt be, hogy a 45 éves pilóta egy korábbi Daciával – amelyet Aston Martin-karosszériával alakítottak át – vág majd neki a sivatagi viadalnak.

Alonso – aki múlt héten jelentette be, hogy folytatja F1-es pályafutását az Aston Martin színeiben – 2020-ban már kipróbálta magát a Dakaron, akkor a 30. helyet szerezte meg összetettben. Jövő évi navigátora várhatóan ezúttal is honfitársa, Marc Coma lesz, aki motorral ötször megnyerte a legendás viadalt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Alonso megint nekivág a pokoli versenynek, egy átépített Daciával

forma-1

fernando alonso

autóverseny

dakar-rali

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Sportközgazdász a magyar olimpiai álomról: tízezer milliárd forint és rengeteg munka

Sportközgazdász a magyar olimpiai álomról: tízezer milliárd forint és rengeteg munka
Magyarország mellett hat ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára és paralimpiára. A budapesti központú rendezés mellett India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a lehetőség iránt. A jelentkezés hivatalos határideje október vége. Az esélyekről és a tervezhető költségekről Szabados Gábor sportközgazdászt kérdezte az InfoRádió.
 

Magyarország is ringbe száll a 2036-os olimpiáért, hat riválisa van Budapestnek

Gyulay Zsolt kérte, hogy a főváros tárgyalja meg a MOB koncepciójavaslatát

Demkó Attila: Oroszország Kijevet érő újabb fenyegetése mögött van valós tartalom: egyre intenzívebben támadják a fővárost

Demkó Attila: Oroszország Kijevet érő újabb fenyegetése mögött van valós tartalom: egyre intenzívebben támadják a fővárost

Az orosz külügyminisztérium ismét arra szólította fel ismét az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket, hogy hagyják el az országot. Ez a pszichológiai hadviselés része, de van mögötte valós fenyegetés is – mondta Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetője az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

NATO-tag hajóit ért támadás, megszólalt az érintett ország az 5. cikkelyről

Fokozódik a helyzet a Fekete-tengeren – megszólalt Magyar Péter is

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)

Mikor kezdődött Pesten a tőzsdei kereskedés és milyen papírokat jegyeztek egykoron? Hogyan hatott a börze a századforduló gazdaság fejlődésére, és miként teljesített a magyar tőzsde nemzetközi összevetésben? S egyáltalán: milyen pénznemben bonyolították az adásvételeket Magyarország történetének különböző korszakai során?
VIDEÓ
Elfogy a magyar Kárpátalján? Brenzovics László, Inforádió, Aréna
Ukrajna: béke jön, vagy a háború legveszélyesebb szakasza? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.07. szerda, 18:00
Oroszi Beatrix
országos tisztifőorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Épp a választások előtt olcsósította az üzemanyagárakat az Orlen – Kattant a bilincs a lengyel olajvállalat néhány vezetőjének csuklóján

Épp a választások előtt olcsósította az üzemanyagárakat az Orlen – Kattant a bilincs a lengyel olajvállalat néhány vezetőjének csuklóján

Lengyelországban letartóztatták és vádat emeltek az Orlen állami energiavállalat öt jelenlegi és volt vezetője ellen annak a nyomozásnak a keretében, amely azt vizsgálja, hogy a vállalat a 2023-as parlamenti választások előtti időszakban mesterségesen csökkentette-e az üzemanyagárakat – írja a Notes From Poland.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most közölte a HungaroMet: történelmi szárazság sújtja az országot, 125 éve nem volt példa ilyenre

Most közölte a HungaroMet: történelmi szárazság sújtja az országot, 125 éve nem volt példa ilyenre

Rendkívüli szárazsággal telt a 2026-os év első kilenc hónapja, amely a mérések 1901-es kezdete óta a legszárazabb időszaknak bizonyult Magyarországon.

BBC
Business Sport Travel Science
Tear gas in Paris and Marseille as school protests grow across France

Tear gas in Paris and Marseille as school protests grow across France

Crowds of mainly teenagers called for more resources for schools and an end to what they called police repression.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 6. 21:12
Sportközgazdász a magyar olimpiai álomról: tízezer milliárd forint és rengeteg munka
2026. október 6. 19:52
Így épül az új Messi-birodalom
×
×