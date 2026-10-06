Manipuláció és megtévesztés – az AI előnyei nagyobbak lesznek ennél a hátránynál?

Altman a Politico Decoded című technológiai hírlevelének adott interjúban hangsúlyozta, meggyőződésük szerint „a világnak el kell fogadnia bizonyos negatív következményeket a technológia előnyeiért és az emberek önrendelkezéséért cserébe” – írja a Reuters cikke nyomán a Portfolio.

Az OpenAI vezetője szerint a vállalat fő riválisa, az Anthropic és köztük továbbra is alapvető szemléletbeli különbség feszül a szabályozás kérdésében. Altman nem ért egyet azzal, hogy egyetlen San Francisco-i laboratóriumnak kellene kézben tartania a technológiát és elosztania annak előnyeit a kockázatok elkerülése érdekében.

Ezt „teljességgel elfogadhatatlan alkunak” nevezte, amely ellentétes az OpenAI által képviselt megengedőbb szabályozási állásponttal,

szerinte ugyanis az emberek nagyságrendekkel több jót fognak tenni a mesterséges intelligenciával, mint rosszat.

Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója szeptemberben egy esszében szólította fel az iparágat a fejlesztési tempó mérséklésére. Ugyanebben a hónapban mondott fel Jacob Coxon, a cég kutatója, aki szerint a mesterséges intelligenciával foglalkozó fejlesztők maguk is úgy vélik, hogy a technológia az évtized végére mindannyiunkat elpusztíthat.

Az Anthropic szakemberei figyelmeztettek, hogy a fejlett AI-modellek akár önfenntartó viselkedést is mutathatnak, tehát ellenállhatnak a leállításnak, információkat hallgathatnak el vagy manipulálhatnak, illetve megtévesztő válaszokat adhatnak.

Donald Trump viszont elutasította a korlátozásokra vonatkozó javaslatokat, mivel szerinte azok hátráltatnák az amerikai cégek versenyképességét a kínai riválisokkal szemben.

Az amerikai elnök úgy véli, a meglévő rendvédelmi és igazságügyi szervek elegendő biztosítékot nyújtanak, így nincs szükség újabb szabályozásra.