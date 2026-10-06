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SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 29: OpenAI CEO Sam Altman delivers the keynote address during the OpenAI developers conference at Fort Mason on September 29, 2026 in San Francisco, California. Altman announced new artificial intelligence personal assistant agents named dots to rival Metas Muse. (Photo by Heather Diehl/Getty Images)
Nyitókép: Heather Diehl/Getty Images

Manipuláció és megtévesztés – az AI előnyei nagyobbak lesznek ennél a hátránynál?

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Sam Altman úgy véli, az AI által nyújtott előnyök indokolttá teszik a vele járó szükséges rosszat is. A vállalatvezér szerint a technológiának továbbra is széles körben hozzáférhetőnek kell maradnia a nyilvánosság számára.

Altman a Politico Decoded című technológiai hírlevelének adott interjúban hangsúlyozta, meggyőződésük szerint „a világnak el kell fogadnia bizonyos negatív következményeket a technológia előnyeiért és az emberek önrendelkezéséért cserébe” – írja a Reuters cikke nyomán a Portfolio.

Az OpenAI vezetője szerint a vállalat fő riválisa, az Anthropic és köztük továbbra is alapvető szemléletbeli különbség feszül a szabályozás kérdésében. Altman nem ért egyet azzal, hogy egyetlen San Francisco-i laboratóriumnak kellene kézben tartania a technológiát és elosztania annak előnyeit a kockázatok elkerülése érdekében.

Ezt „teljességgel elfogadhatatlan alkunak” nevezte, amely ellentétes az OpenAI által képviselt megengedőbb szabályozási állásponttal,

szerinte ugyanis az emberek nagyságrendekkel több jót fognak tenni a mesterséges intelligenciával, mint rosszat.

Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója szeptemberben egy esszében szólította fel az iparágat a fejlesztési tempó mérséklésére. Ugyanebben a hónapban mondott fel Jacob Coxon, a cég kutatója, aki szerint a mesterséges intelligenciával foglalkozó fejlesztők maguk is úgy vélik, hogy a technológia az évtized végére mindannyiunkat elpusztíthat.

Az Anthropic szakemberei figyelmeztettek, hogy a fejlett AI-modellek akár önfenntartó viselkedést is mutathatnak, tehát ellenállhatnak a leállításnak, információkat hallgathatnak el vagy manipulálhatnak, illetve megtévesztő válaszokat adhatnak.

Donald Trump viszont elutasította a korlátozásokra vonatkozó javaslatokat, mivel szerinte azok hátráltatnák az amerikai cégek versenyképességét a kínai riválisokkal szemben.

Az amerikai elnök úgy véli, a meglévő rendvédelmi és igazságügyi szervek elegendő biztosítékot nyújtanak, így nincs szükség újabb szabályozásra.

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Kezdőlap    Külföld    Manipuláció és megtévesztés – az AI előnyei nagyobbak lesznek ennél a hátránynál?

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