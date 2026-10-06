Zelenszkij: a várható orosz támadás ellensúlyozását készítjük elő

„A kormányzati tisztségviselők a megyei hatóságok képviselőivel együtt további megoldásokat dolgoztak ki az ukrán logisztika elleni orosz műveletre válaszul. Ma friss hírszerzési információkat kaptunk arról, hogy az oroszok nagyszabású támadásra készülnek, mi pedig felkészülünk az ellensúlyozására. Meghatároztuk a feladatok jelentős részének végrehajtási határidejét, az elsődleges feladatok megvalósítása már folyamatban van" – írta az államfő bejegyzésében.

Zelenszkij arról is tájékoztatott, hogy a védelmi miniszter és a légierő parancsnoka beszámolt a légtér védelmére szolgáló eszközök elosztásáról, valamint a kijelölt kulcsfontosságú létesítmények fedezésére szolgáló védelmi vonalak megszervezéséről. „Az F-16-os vadászgépekhez szükséges felszerelést, az elfogóeszközöket és az elhárító rakétákat biztosítjuk. A legnehezebb a ballisztikusrakéta-elhárítás, és az ilyen eszközök szállítása kizárólag a partnerektől függ" - közölte.

Az ukrán védelmi minisztérium honlapján arról számolt be, hogy idén szeptemberben az ukrán erők a háború kezdete óta először rögzítettek több mint 11 ezer célponttalálatot 20 kilométernél nagyobb távolságban.

A tárca kiemelte, hogy szeptemberben rekordot ért el az 50 kilométernél nagyobb távolságban végrehajtott találatok száma is. Az ilyen csapások legnagyobb része a Mariupol-Krím logisztikai útvonalat érte. Emellett az ukrán erők szeptemberben rekordszámú ellenséges légvédelmi eszközt semmisítettek meg, köztük radarállomásokat is.

A minisztérium külön eredményként emelte ki, hogy az ellenség egyik légvédelmi eszközét 552 kilométeres távolságban találták el. Minden egyes eredményt videón rögzítettek a DELTA harci rendszerben, és a Brave1 védelmi innovációs hálózat hitelesítette. Egy hónap alatt 33 087 megszálló megsemmisítését erősítették meg. Ennél több csak 2026 márciusában és áprilisában volt – jegyezte meg a tárca.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy az orosz veszteségek nemcsak a fronton növekednek, mivel az ukrán egységek fokozzák eredményes tevékenységüket a mélységi területeken található célpontok ellen. Szeptemberben például az ellenség tovább változtatta a légitámadások taktikáját. A bevetett sugárhajtású pilóta nélküli légi eszközök számának növekedése ellenére az ukrán katonák 28 százalékkal több Sahíd drónt semmisítettek meg, mint az előző hónapban. A tárca rámutatott, hogy minden egyes szám mögött olyan katonák állnak, akik új és nem szokványos módszereket találnak az ellenség veszteségeinek növelésére.

Az Ukrinform hírügynökség hozzáfűzte, hogy az ukrán erők az év eleje óta több mint 350 ezer orosz pilóta nélküli légi eszközt hatástalanítottak, köztük 31 ezer Sahíd csapásmérő drónt.

Bródi Róbert (Robert "Magyar" Brovgyi), az ukrán drónerők parancsnoka a Facebookon arról számolt be, hogy október első öt napjában az orosz gyalogság veszteségei egysége csapásai következtében 39,7 százalékkal nőttek szeptember azonos időszakához képest. Adatai szerint október 1. és 5. között a drónerők 2699 orosz katonát öltek meg, illetve sebesítettek meg. Szeptember első öt napjában ez a mutató 1931, augusztusban pedig 1529 volt.

Az orosz erők kedden csapást mértek egy kórházra a Dnyipropetrovszk megyei Krivij Rihben öt embert megsebesítve - közölte Olekszandr Hanzsa, a régió kormányzója. A sérültek között van a kórház két munkatársa, valamint egy 28 és egy 40 éves nő, akik súlyos állapotban vannak.

Oleh Kiper, a déli Odessza megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy orosz dróncsapás következtében megrongálódott egy Marshall-szigeteki zászló alatt közlekedő, repceolajjal megrakott kereskedelmi hajó. Kigyulladt a hajó felépítménye, egy ember meghalt, heten pedig megsebesültek.

Napközben az orosz katonák sorozatos csapásokat mértek egy Odessza megyei autóútra, Az előzetes információk szerint öten sérültek meg – hozta nyilvánosságra Kiper.

Az északkeleti Szumi városát is orosz drónok támadták meg. A katasztrófavédelem közlése szerint találat ért egy tízemeletes lakóépület negyedik emeletén lévő lakást. Az előzetes információk szerint két ember sérült meg, köztük egy 16 éves fiú.

Oleh Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója közölte, hogy az orosz hadsereg az elmúlt napban Harkiv városát és a régió további tíz települését támadta, heten haltak meg, 80-an pedig megsebesültek, köztük három gyermek.