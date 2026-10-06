Külpolitikai pályázatot hirdet a Külügyminisztérium

A pályázati kiírás olyan programok létrejöttét támogatja, amelyek segítik a társadalom felkészítését a külpolitikai és biztonságpolitikai kihívásokra, emellett hozzájárulnak Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak szélesebb körű megismertetéséhez.

A pályázat során a közvélemény külpolitika iránti érdeklődésének támogatását elősegítő rendezvények, workshopok, tanulmányi versenyek és előadások támogathatók.

A részletes pályázati kiírás és a benyújtással kapcsolatos további tudnivalók a kormany.hu-n érhetők el.

A pályázati anyag benyújtási határideje november 6.

A nyertes pályázók a 2026. december 1. és 2027. október 31. közötti időszakban valósíthatják meg a pályázatukban ismertetett projektjeiket – jelezte a minisztérium.