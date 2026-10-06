A kormány döntött a milliárdosok vagyonadójának részleteiről – a nap hírei

Az aradi vértanúknak azért kellett meghalniuk, mert a szabadabb, függetlenebb, önálló Magyarországért álltak ki – mondta Magyar Péter miniszterelnök Gyulán, az aradi vértanúk napja alkalmából tartott megemlékezésen. A Fidesz és a KDNP frakcióvezetője az aradi vértanúk emléknapján, a Batthyány-örökmécsesnél a szerintük politikai okokból fogva tartottak szabadon bocsátását követelte.

A kormány döntött a milliárdosok vagyonadójának részleteiről, a kata adózás kibővítéséről, valamint a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről – közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta: jövő januártól vezetik be az 1 százalékos vagyonadót 1 milliárd forint felett. 100 milliárd forint fölötti vagyon után 1,5 százalékos adót kell fizetni. Újra katázhatnak a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak. A katások pedig nem csak magánszemélyeknek, de cégeknek is számlázhatnak. Az adó havi 100 ezer forint lesz, a mellékállásúak havi 50 ezer forintot fizetnek majd.

Benyújtotta a kormány a vagyonosodási vizsgálat szigorítását célzó törvényjavaslatot. A szigorítás az országgyűlési képviselőket, a politikai vezetőket és a közigazgatási államtitkárokat érinti.

Mintegy 105 milliárd forintot takarít meg az állam az M6-os autópálya üzemeltetésén az új üzemeltetési szerződéssel – közölte a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid közösségi oldalán arról számolt be, hogy a megbízást 44 milliárd forintért az autópályát korábban megépítő, és két évtizede működtető koncesszor kapta meg további 11 évre.

21 milliárd forintot követel vissza a sportállamtitkárság a 2022 és 2026 közötti tao-elszámolások után jogosulatlan felhasználás miatt. Az érintett 6 látvány-csapatsportág mintegy 500 milliárd forint támogatást kapott csaknem 2500 sportszervezethez.

Tavaly februártól idén áprilisig csaknem öt és fél milliárd forint közpénzről döntött saját hatáskörében Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter – közölték a kormány honlapján. Eközben megszüntették két, az NKA-ügyhöz kapcsolódó költségvetési csalással gyanúsított személy, Fásyné Gurzó Mária és Szabó Sándor letartóztatását.

A kormány átalakítaná, megerősítené a jegybank tulajdonosi ellenőrzését, a felügyelőbizottság működését. A benyújtott törvényjavaslat értelmében új belső ellenőrzési szervezet jönne létre a Magyar Nemzeti Bankon belül, megerősödnek a felügyelőbizottság ellenőrzési funkciói, illetve változnak a testület megválasztásának és működésének egyes szabályai.

A fővároshoz hasonló pénzügyi támogatást kér a 25 megyei jogú város a kormánytól. A Megyei Jogú Városok Szövetsége azt szeretné, hogy a közösségi közlekedésre és a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részére is arányosan kapjanak támogatást.

A kormány és a főváros közösen fejlesztené Rákosrendezőt – erősítette meg a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid szerint nem egyszerűen új városnegyedet építenének, hanem új településfejlesztési modellt alakítanának ki. A tervezett lakásfejlesztésnek illeszkednie kell a Wekerle Lakásépítési Programhoz.

A Tisza frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalhat az elejtett afrikai vadállatokkal pózoló Kaprinyák Tibor képviselő ügyéről – közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint egyértelművé kell tenni, mi elfogadható a politikai közösségükben és mi nem.

Két évvel, 2029 januárjáig halasztaná a jogi személyek nyilvántartásáról szóló törvény hatálybalépését az igazságügyi miniszter benyújtott javaslata. A 2025-ben elfogadott jogszabály célja a cégnyilvántartás, valamint a civil és egyéb szervezetek nyilvántartásának egyesítése.

Nem lesz népszavazás december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról, mert nem gyűlt össze elegendő aláírás ehhez. Ugyanakkor Szenteste napja valószínűleg így is munkaszüneti nap lehet már az idén, miután a Tisza képviselői az Országgyűlésben kezdeményezték ezt.

Bírálta a kormányt a KDNP-s Nacsa Lőrinc, mert a Határtalanul! program idei támogatási keretét a tavalyi 9,8 milliárd forintról 2 milliárdra csökkentették. Az ellenzéki politikus szerint emiatt jóval kevesebb diák vehet részt külhoni tanulmányi kirándulásokon.

Csaknem 23 ezer támogatási kérelem érkezett eddig a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérését segítő programra – közölte a Magyar Államkincstár. Több mint 20 ezer esetben már támogatói okiratot is kiállítottak.

Civil szervezetek támogatására hirdet pályázatot a Külügyminisztérium a külpolitikai közgondolkodás elősegítésére. A tárca olyan programokat támogat, amelyek segítik a társadalom felkészítését a kül- és biztonságpolitikai kihívásokra, valamint Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak szélesebb körű megismertetését.

Lemondott Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar idén újraválasztott elnöke. Döntését intézményvezetői és egyéb feladataival, valamint családi okokkal indokolta.

Magyarország és Horvátország megállapodott a határon átnyúló Zaláta-Dravica gázmező közös fejlesztésének folytatásáról – közölte gazdasági és energetikai miniszter Zágrábban. Kapitány István elmondta azt is, hogy tovább növelnék a két ország közötti földgázszállítási kapacitást.

A hajóikat ért dróntámadás ellenére Bulgária nem akarja a kölcsönös védelemről szóló NATO-szabályok alkalmazását – közölte a bolgár miniszterelnök. Rumen Radev hangsúlyozta: az incidensek még semleges területen történtek. Két kereskedelmi hajót ért dróntámadás a Fekete-tengeren. Az egyik elsüllyedt, legénysége eltűnt, a másik hajó pedig megrongálódott.

Ukrajna intézkedéseket készít elő egy várható, nagyszabású orosz támadás feltartóztatására – közölte az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij közlése szerint friss hírszerzési információk alapján Oroszország jelentős támadásra készül.

A feszültség további fokozódását jelentené, ha NATO-bázist és nukleáris fegyvereket telepítenének Litvániába – jelentette ki az orosz elnök szóvivője. Dmitrij Peszkov közölte: ebben az esetben Moszkva megteszi a szükséges intézkedéseket saját biztonsága érdekében.

A német külügyminiszter szerint Oroszországnak az ukrajnai háborún túlmutató ambíciói lehetnek, amelyek Grúziára, Moldovára és a balti államokra is kiterjedhetnek. Johann Wadephul úgy vélte, Vlagyimir Putyin a Szovjetunió összeomlásának visszafordítására törekedhet.

Több tízezer francia középiskolás tüntetett mintegy 30 városban a közoktatás alulfinanszírozottsága miatt. Az állami középiskolák több mint negyedében, 891 intézményben teljesen vagy részben felfüggesztették a tanítást. A vidéki demonstrációkon délelőtt mintegy 86 ezren vettek részt, a megmozdulásokat tanárok és szakszervezetek is támogatják. Az amerikai elnök a bevándorlást és az iszlámot tette felelőssé a diáktüntetésekért.

Francis Halzen részecskefizikus kapja az idei fizikai Nobel-díjat az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrínók felfedezéséért – jelentette be a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. A 82 éves, Belgiumban született tudós meghatározó szerepet játszott a Déli-sark jege alatt működő, IceCube Neutrínó-obszervatórium létrehozásában.