Nemzeti Kulturális Alap : 5 százalékra csökkentik a miniszteri keretét

Eddig az NKA felosztható támogatási keretének csaknem 20 százalékáról közvetlenül a miniszter dönthetett – mutatott rá Tarr Zoltán, kiemelve: ezt 5 százalékra csökkentik, mert a kulturális közpénzekről elsősorban a szakmai testületeknek kell dönteniük átlátható szabályok alapján.

Emlékeztetett arra, hogy Hankó Balázs volt miniszter 2025 februárja és 2026 áprilisa között 246 egyedi döntéssel csaknem 5,5 milliárd forint közpénz sorsáról határozott. A választások közeledtével látványosan felgyorsult a pénzosztás, 2026 első három és fél hónapjában 3,63 milliárd forintot, vagyis az egész évre szánt miniszteri keret több mint 90 százalékát kiosztotta.

Ráadásul három támogatási program esetében a korábbi támogatási időszak végét sem várta meg: csaknem 2 milliárd forintról hónapokkal előre döntött – írta Tarr Zoltán.