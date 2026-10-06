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Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelõs miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés magyarságpolitikai bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Nemzeti Kulturális Alap : 5 százalékra csökkentik a miniszteri keretét

Infostart / MTI

Öt százalékra csökkentik a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) miniszteri keretét – írta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán.

Eddig az NKA felosztható támogatási keretének csaknem 20 százalékáról közvetlenül a miniszter dönthetett – mutatott rá Tarr Zoltán, kiemelve: ezt 5 százalékra csökkentik, mert a kulturális közpénzekről elsősorban a szakmai testületeknek kell dönteniük átlátható szabályok alapján.

Emlékeztetett arra, hogy Hankó Balázs volt miniszter 2025 februárja és 2026 áprilisa között 246 egyedi döntéssel csaknem 5,5 milliárd forint közpénz sorsáról határozott. A választások közeledtével látványosan felgyorsult a pénzosztás, 2026 első három és fél hónapjában 3,63 milliárd forintot, vagyis az egész évre szánt miniszteri keret több mint 90 százalékát kiosztotta.

Ráadásul három támogatási program esetében a korábbi támogatási időszak végét sem várta meg: csaknem 2 milliárd forintról hónapokkal előre döntött – írta Tarr Zoltán.

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Kezdőlap    Belföld    Nemzeti Kulturális Alap : 5 százalékra csökkentik a miniszteri keretét

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