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A Kongói Demokratikus Köztársaságban állomásozó ENSZ-rendőrség (UNPOL) munkatársainak az ebolajárvánnyal kapcsolatos kampányrendezvényén vesznek részt falubeliek az Észak-Kivu tartományban fekvő Oichában 2019. május 15-én. A Kongói Demokratikus Köztársaságban kilencedik hónapja pusztít a járvány, az ebolás megbetegedések száma meghaladja a másfél ezret.
Nyitókép: MTI/EPA/Hugh Kinsella Cunningham

Már több mint ezer ebolás gyermek halt meg Kongóban

Infostart / MTI

A Kongói Demokratikus Köztársaságban dúló ebolajárvány gyermekekre jelentett veszélyére hívta fel a figyelmet kedden az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF), kiemelve, hogy mostanáig már több mint kétezer gyermek kapta el a betegséget és több mint ezren estek a vírus áldozatául.

Halimatu Amadou, a szervezet szóvivője figyelmeztetett, hogy a legkisebb gyerekek a leginkább veszélyeztetettek, hozzátéve, hogy sokan közülük még azelőtt meghalnak, hogy akár diagnózishoz vagy kezeléshez jutnának.

A járvány epicentrumának számító Buniában lévő Amadou elmondta, az UNICEF-nek nagyobb támogatásra van szüksége ahhoz, hogy munkatársai hatékonyan felismerjék a betegséget már az első, korai jeleknél és megfelelő ellátást tudjanak nyújtani a gyerekeknek.

Mint mondta, a szervezetnek 113 millió dollárra lenne szüksége a Kongói DK-ban indított járványügyi programjai működtetéséhez, azonban mind ez idáig csak az összeg harmada folyt be.

A szóvivő arra is figyelmeztetett, hogy már több mint 1900 gyermek vesztette el az egyik vagy mindkét szülőjét a járvánnyal összefüggésben, akár úgy, hogy elszakadtak egymástól.

Lucia Elmi, az UNICEF vészhelyzeti igazgatója ezzel kapcsolatban rámutatott arra, hogy az ebolától való félelem miatt sokszor az egészséges, ám egyedül maradt gyermekek is kiszolgáltatottá válnak, mert senki nem meri őket befogadni. ezzel kapcsolatban elmondta, hogy több mint 200 gyerekről tudnak Buniában, akik gyakorlatilag az utcán élnek és nem kapnak egítséget.

Az UNICEF adatai szerint országszerte összesen hét tartományban több mint 8200 megbetegedést és 3982 halálesetet regisztráltak szeptember 29-ig, a legsúlyosabb helyzetet pedig Ituri, illetve Észak-Kivu tartományból jelentették.

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