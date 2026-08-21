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Aleksandar Vucic szerb elnök a kormányzó Szerb Haladó Párt belgrádi nagygyûlésén 2026. június 27-én. Vucic a rendezvényen bejelentette, hogy néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnöki tisztségérõl, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következõ parlamenti választási kampányban.
Nyitókép: MTI/EPA/Andrej Cukic

A szerb elnök váratlanul megmondta, mikor lesznek a választások

Infostart / MTI

Aleksandar Vucic szerb elnök csütörtökön bejelentette, hogy várhatóan októberben tartják meg az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában.

Az államfő kijelentette: a választásokra minden valószínűség szerint október 18-án vagy október 25-én kerül sor. Ez néhány nap múlva kiderül - tette hozzá az RTS közszolgálati televízió esti hírműsorában.

Az országban szinte folyamatosan kormányellenes tüntetéseket tartanak 2024 novembere óta, miután leszakadt az újvidéki pályaudvar előtetője, tizenhat ember halálát okozva.

A kezdeti követelések – a tragédia okainak átlátható feltárása - után a tüntetők immár előrehozott választásokat követelnek, a legutóbbi – májusban Belgrádban tartott - nagy tiltakozó akción egy független szervezet szerint 180 ezren vettek részt.

A szerb államfő rendszeresen ígéretet tesz a választások kiírására, de eddig nem jelölt meg egyetlen időpontot sem.

Az 56 éves Aleksandar Vucic, a Szerb Haladó Párt (SNS) egyik alapítója több mint egy évtizede van hatalmon kormányfőként, majd államfőként.

2017-ben választották meg, majd 2022-ben újabb ötéves mandátumra újraválasztották. Nemrégiben kijelentette, hogy azonnal lemond, ha kiírják a parlamenti választásokat, hogy kampányba kezdjen, ezúttal a miniszterelnöki tisztség betöltéséért.

Az eredeti menetrend szerint a soron következő választásokat csak 2027 decemberében kellene megtartani az országban.

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Kezdőlap    Külföld    A szerb elnök váratlanul megmondta, mikor lesznek a választások

szerbia

aleksandar vucic

előre hozott választás

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