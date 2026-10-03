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Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Bahreini Nagydíjának elsõ szabadedzésén a Kuala Lumpurtól délre lévõ sepangi pályán 2026. október 2-án. Az áprilisra tervezett bahreini futam a közel-keleti helyzet és a biztonsági kockázatok miatt elmaradt.
Nyitókép: MTI/AP/Vincent Thian

Így rajtol a mezőny a Bahreini Nagydíjon

Infostart / MTI

A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott és most Malajziában zajló Forma-1-es Bahreini Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamot ő kezdheti majd az élről.

A 29 éves pilótának ez az idei első és pályafutás 49. pole pozíciója.

Verstappen mellől a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője rajtolhat majd, míg a harmadik starthelyet a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli szerezte meg a Mercedesszel, de ehhez az is kellett, hogy az időmérőn harmadikként záró francia Isack Hadjar (Red Bull) büntetés miatt öt pozícióval hátrébbról kénytelen indulni.

A vb-címvédő Lando Norris hatodik lett a kvalifikáción, de Hadjar büntetése miatt az ötödik helyről rajtol majd.

Az 56 körös Bahreini Nagydíj vasárnap – magyar idő szerint – 9 órakor rajtol Sepangban.

A teljes rajtsorrend:

  1. sor: Max Verstappen (holland, Red Bull) / Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
  2. sor: Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) / Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  3. sor: Lando Norris (brit, McLaren) / Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
  4. sor: George Russell (brit, Mercedes) / Isack Hadjar (francia, Red Bull)
  5. sor: Pierre Gasly (francia, Alpine) / Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
  6. sor: Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) / Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
  7. sor: Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) / Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
  8. sor: Nico Hülkenberg (német, Audi) / Oliver Bearman (brit, Haas)
  9. sor: Esteban Ocon (francia, Haas) / Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
  10. sor: Valtteri Bottas (finn, Cadillac) / Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
  11. sor: Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) / Franco Colapinto (argentin, Alpine)
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