Így rajtol a mezőny a Bahreini Nagydíjon

A 29 éves pilótának ez az idei első és pályafutás 49. pole pozíciója.
Verstappen mellől a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője rajtolhat majd, míg a harmadik starthelyet a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli szerezte meg a Mercedesszel, de ehhez az is kellett, hogy az időmérőn harmadikként záró francia Isack Hadjar (Red Bull) büntetés miatt öt pozícióval hátrébbról kénytelen indulni.
A vb-címvédő Lando Norris hatodik lett a kvalifikáción, de Hadjar büntetése miatt az ötödik helyről rajtol majd.
Az 56 körös Bahreini Nagydíj vasárnap – magyar idő szerint – 9 órakor rajtol Sepangban.
A teljes rajtsorrend:
- sor: Max Verstappen (holland, Red Bull) / Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
- sor: Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) / Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
- sor: Lando Norris (brit, McLaren) / Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
- sor: George Russell (brit, Mercedes) / Isack Hadjar (francia, Red Bull)
- sor: Pierre Gasly (francia, Alpine) / Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
- sor: Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) / Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
- sor: Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) / Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
- sor: Nico Hülkenberg (német, Audi) / Oliver Bearman (brit, Haas)
- sor: Esteban Ocon (francia, Haas) / Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
- sor: Valtteri Bottas (finn, Cadillac) / Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
- sor: Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) / Franco Colapinto (argentin, Alpine)