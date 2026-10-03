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Tüntetõ diákok és rohamrendõrök összecsapása a Párizs melletti Saint-Denis-ben 2026. október 1-jén. A francia nagyvárosok elõvárosaiban második hete tiltakoznak középiskolások a tanárhiány ellen, valamint követelnek megfelelõ tanulási körülményeket.
Nyitókép: MTI/EPA/Firas Abdullah

1747 őrizetbe vétel egyetlen nap alatt a francia diáktüntetéseken

Infostart / MTI

Több mint 1700 embert vettek őrizetbe Franciaországban azokon a tüntetéseken, amellyekkel a tanulók az eszköz- és tanárhiány ellen tiltakoznak – jelentette be péntek este a francia belügyminiszter.

Laurent Nunez azt mondta, a demonstrációk országszerte 735 tanintézményt érintenek, 158-ból pedig erőszakcselekményeket is jelentettek, például tárgyakat dobáltak a rendőrök, tanárok, újságírók felé.

„Csak pénteken 1747 embert vettek őrizetbe” – jelentette ki. Hatósági adatok szerint

hétfőtől péntekig már több mint 5000 őrizetbe vétel történt.

A tárcavezető elítélte az erőszakcselekményeket, amelyekre szerinte a radikális baloldali Engedetlen Franciaország (LFI) bújtja fel a tiltakozókat.

Korábban a belügyminisztérium figyelmeztetett arra is, hogy a zavargásokban több tucat rendőr és csendőr is megsebesült.

Édouard Geffray oktatási miniszter – miután találkozott a tiltakozások szervezőivel – bejelentette, hogy akciótervet indítanak a tanárhiány jelentette probléma megoldására, valamint a tanrend felülvizsgálatára. Emlékeztetett azonban arra is, hogy a 2027-es iskolai évről már nem ő fogja meghozni a döntéseket, a jövő áprilisban esedékes elnökválasztásra utalva.

A középiskolások tiltakozó mozgalma szeptember 21-én kezdődött a Párizshoz közeli Créteil Saint-Exupéry nevű gimnáziumában, ahol több tanári állás is betöltetlen volt. Ott a megmozdulás elérte a célját: az intézménybe szerdán három új tanárt neveztek ki, így a diákok befejezték a tiltakozást.

Az eleinte a nagyvárosok elővárosainak középiskoláiban elterjedt tiltakozás pénteken már a nagyobb és közepes városok belsőbb kerületeit is érintette.

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Kezdőlap    Külföld    1747 őrizetbe vétel egyetlen nap alatt a francia diáktüntetéseken

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