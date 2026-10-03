1747 őrizetbe vétel egyetlen nap alatt a francia diáktüntetéseken

Laurent Nunez azt mondta, a demonstrációk országszerte 735 tanintézményt érintenek, 158-ból pedig erőszakcselekményeket is jelentettek, például tárgyakat dobáltak a rendőrök, tanárok, újságírók felé.

„Csak pénteken 1747 embert vettek őrizetbe” – jelentette ki. Hatósági adatok szerint

hétfőtől péntekig már több mint 5000 őrizetbe vétel történt.

A tárcavezető elítélte az erőszakcselekményeket, amelyekre szerinte a radikális baloldali Engedetlen Franciaország (LFI) bújtja fel a tiltakozókat.

Korábban a belügyminisztérium figyelmeztetett arra is, hogy a zavargásokban több tucat rendőr és csendőr is megsebesült.

Édouard Geffray oktatási miniszter – miután találkozott a tiltakozások szervezőivel – bejelentette, hogy akciótervet indítanak a tanárhiány jelentette probléma megoldására, valamint a tanrend felülvizsgálatára. Emlékeztetett azonban arra is, hogy a 2027-es iskolai évről már nem ő fogja meghozni a döntéseket, a jövő áprilisban esedékes elnökválasztásra utalva.

A középiskolások tiltakozó mozgalma szeptember 21-én kezdődött a Párizshoz közeli Créteil Saint-Exupéry nevű gimnáziumában, ahol több tanári állás is betöltetlen volt. Ott a megmozdulás elérte a célját: az intézménybe szerdán három új tanárt neveztek ki, így a diákok befejezték a tiltakozást.

Az eleinte a nagyvárosok elővárosainak középiskoláiban elterjedt tiltakozás pénteken már a nagyobb és közepes városok belsőbb kerületeit is érintette.