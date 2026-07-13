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Egy, az óceán felszíne alatt készült kép.
Nyitókép: Unsplash

Bajba jutott gyerekeken akartak segíteni, mindketten meghaltak

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A két férfi két bajba jutott gyereknek akart segíteni, ezért mentek a tengerbe. A gyerekek megmenekültek, a felnőtteket viszont már nem tudták megmenteni.

Vasárnap délután tragédia történt a hartlepooli Seaton Carew-nál, az Egyesült Királyságban - írja a Mirror híradása nyomán az Origo.

A férfiak a nyílt tengerre merészkedtek, miközben a rendkívüli hőség idején a zsúfolt strandra riasztották a mentőszolgálatokat. A rendőrség megerősítette, hogy bejelentést kaptak arról, hogy két gyermek bajba került a vízben a Seaton Carew strandon, és aggódtak a biztonságuk miatt.

A helyszínre kiérkezett a Királyi Nemzeti Mentőcsónak Szolgálat, a parti őrség és a brit mentőszolgálat is. A két gyermeket sikerült biztonságba helyezni, megfigyelésre kórházba szállították őket. Ám a két férfi tragikus módon életét vesztette.

Az Egyesült Királyság idén már a harmadik hőhullámát éli meg, és az emelkedő hőmérséklet miatt a hatóságok ismét figyelmeztették az embereket a nyílt vizek veszélyeire. Május eleje óta legalább 41 ember vesztette életét vízzel kapcsolatos balesetekben.

A hartlepooli két férfit az RNLI emelte ki a vízből, és azonnal megkezdték az ellátásukat, de sajnálatos módon mindkettőjüket röviddel később halottnak nyilvánították. Családjaikat jelenleg speciálisan képzett rendőrtisztek segítik.

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