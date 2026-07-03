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Egy égő gyufa színes füstje és lángja fekete háttér előtt.
Nyitókép: Getty Images/nikamata

Az ENSZ székháza előtt gyújtotta fel magát egy tibeti zászlós tiltakozó

Infostart / MTI

A nyomozó hatóság egyelőre nem tudja, mi motiválta a férfit szörnyű tettében. Nevét mindaddig nem hozzák nyilvánosságra, amíg el nem érik a családját.

Fölgyújtotta magát és a kórházba szállítása után belehalt sérüléseibe egy férfi, aki tibeti zászlót tartott a kezében az ENSZ New York-i székháza előtt csütörtökön – közölte a New York-i rendőrség.

Az 52 éves férfit súlyos égési sérüléssekkek szállították kórházba, ahol röviddel később elhunyt.

A hatóságok nyomozást rendeltek el, egyelőre nem tudni hogy mi késztette a férfit arra, hogy fölgyújtsa magát. A férfi nevét addig nem hozzák nyilvánosságra, amig nem sikerült elérni a családját.

Az ENSZ szóvivője azt mondta, hogy az incidens az aznapra tervezett összes ülés befejezése után történt, így az ENSZ munkáját nem érintette.

Kína azt állítja, hogy Tibet több mint hét évszázada a területének része, és a kínai kommunista párt 1951 óta irányítja azt. Sok tibeti azonban ezt tagadja, állításuk szerint történelmük nagy részében lényegében függetlenek voltak, és tiltakoznak a kínai irányítás ellen.

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Kezdőlap    Külföld    Az ENSZ székháza előtt gyújtotta fel magát egy tibeti zászlós tiltakozó

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