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Nyitókép: Unsplash

Tragédiába torkollott a családi nyaralás, egyéves gyerek fulladt a szálloda medencéjébe

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A kislányt a mentők újraélesztették, azonban olyan súlyos károsodást szenvedett, hogy pár nappal a kórházba szállítása után elhunyt.

Egy brit kisgyermek meghalt, miután a Kanári-szigeteken, Lajaresben, Fuerteventura északi részén, a családi nyaralás során – írja a Mirror híradása nyomán az Origo. A kislányra a szállodakomplexum medencéjében lebegve találtak rá.

A kislányt a mentők a kiemelés után újraélesztették, majd több napot töltött a Materno Infantil Egyetemi Kórház intenzív osztályán, de végül meghalt. Az orvosok mindent megtettek az életének megmentéséért, azonban visszafordíthatatlan neurológiai károsodást szenvedett, ami lehetetlenné tette a felépülését.

„Mély szomorúsággal fejezzük ki részvétünket a szülei és az egész család felé. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy emlékeztessem az édesanyákat és édesapákat arra, mennyire fontos a kisgyermekek folyamatos felügyelete, és hogy együtt menjenek be velük a vízbe” – nyilatkozta Sebastian Quintana, a helyi biztonsági szervezet elnöke.

A körülmények, amelyek között a kisgyermek az életét vesztette a meg nem nevezett családi szálloda medencéjében, egyelőre nem tisztázottak. A lap értesülése szerint a helyi bíróság által felügyelt, a spanyol csendőrség által folytatott nyomozás folyamatban van.

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