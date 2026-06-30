Leszálláskor csapódott valami szokatlan egy utasszállítónak – itt a magyarázat

A Szövetségi Légügyi Hivatal (Federal Aviation Administration - FAA) bejelentése szerint a JetBlue légitársaság Las Vegasból érkező járata csaknem ezer méteres magasságban ütközött össze a drónnal, amit a pilóta jelentett az irányítótoronynak.

A beszámoló szerint a drón a pilótafülke ablaka fölött találta el az Airbus 321 törzsét, a landolás rendben megtörtént.

A gépet felülvizsgálatra kivonták a közlekedésből. A légitársaság az eset vizsgálatához teljes együttműködést ígért és közölte, hogy az ütközés nem okozott sérülést, annak nem maradt nyoma a gép törzsén.

Az incidens nyomozását a Szövetségi Légügyi Hivatal vezeti, amely emlékeztetett arra, hogy a repülőterek közelében törvénybe ütköző a drónok reptetése, ami pénzbírsággal, de súlyosabb esetben akár börtönnel is sújtható.

A törvényi szigor ellenére az amerikai repülőterek közelében a légiirányítók és a pilóták gyakran észlelnek drónokat, amelyek tulajdonosai az esetek többségében repülőgépekről készítenek légi felvételeket.