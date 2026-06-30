Elutasította Trump egyik első intézkedést a Legfelsőbb Bíróság

A bírói tanács szerint az alkotmány 14. kiegészítésének állampolgárságról szóló cikkelye világosan rendelkezik.

„Az Egyesült Államokban törvénytelenül vagy átmenetileg tartózkodó szülők gyermekei is alanyai a jogszabálynak, és így születésükkor állampolgárrá válnak a tizennegyedik kiegészítés állampolgársági cikkelyének hatálya alapján” – olvasható a Legfelsőbb Bíróság rendelkezésében, amelyben azt is kimondták, hogy egy személy állampolgársági státusza nem függ szüleinek állampolgársági helyzetétől.

Az Egyesült Államok alkotmánybíróságának szerepét is betöltő jogi testület 5-4 arányban tartotta fenn az alkotmányos rendelkezést, ami azt jelenti, hogy két konzervatívnak besorolt bíró is az adminisztráció törekvése ellen foglalt állást.

Donald Trump elnök a 2025 januári hivatalba lépését követően első intézkedései között írta alá a születési jogon járó állampolgárság korlátozásáról szóló rendeletet, amellyel az illegálisan vagy átmeneti ideig az Egyesült Államokban tartózkodó külföldi szülők gyermekét kizárta a törvény hatálya alól.

Nagy várakozás előzte meg a Legfelsőbb Bíróság kedden kiadott rendelkezései közül a transznemű nők sportversenyeken való indulásáról szólót is. A bírói tanács ebben fenntartotta Nyugat-Virginia és Idaho állam törvényét a transznemű nők, azaz születésük szerint férfiak indulásának megtiltásáról a nők sportversenyein. A döntés szerint megfelelnek az alkotmányossági elvárásoknak azok a törvények, amelyek előírják, hogy a diáksportolók iskolai versenyeken csak a születésükkor regisztrált nemnek megfelelő kategóriákban versenyezhetnek.

Ez a határozat a szövetségi államok és transznemű sportolók közötti konkrét perekre vonatkozik, de precedensértékű, így minden további hasonló jogvitában iránymutató lesz az Egyesült Államokban.