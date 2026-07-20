Gépezet győzte le a szenvedélyt – így látta a vb-döntőt Vincze Ottó

A spanyolok győzelme megérdemelt volt, gyakorlatilag leuralták a világ futballját válogatott szinten – vélekedett Vincze Ottó az InfoRádiban.

A korábbi magyar válogatott labdarúgó meglátása szerint a szövetségi kapitány, Luis de la Fuente az érkezése óta „nagyon jól nyúl hozzá” a csapatrészekhez és a játékosokhoz. Mint mondta, a spanyol válogatotton látszik egy sajátos futballstílus, van egy sajátos futballfilozófiájuk arra vonatkozóan, hogy hogyan akarják játszani a mérkőzéseiket.

Ezzel szemben – a statisztikák és a mutatott játék alapján – az volt érezhető, hogy egy olyan argentin válogatott ellen játszanak, amely végigküzdötte a csoportot, végigküzdötte a döntőig vezető utat, elképesztő motivációtól, összetartozástól, nemzeti öntudattól és büszkeségtől vezérelve.

„Volt egy szenvedélyes csapat, ahol mindenki küzd a másikért, és volt egy gépezet, ahol leginkább csapatról, csapategységről és rendszerről beszélünk,

ahol nincsenek kiemelkedő státuszok; ezzel szemben Argentína Messi-fókuszú volt végig, ami egészen a döntőig többé-kevésbé »ült«” – fogalmazott.

Viszont a döntő megmutatta, hogy az argentinok hiába próbálták odatenni magukat mind fizikailag, mind küzdőszellemben, miként azt tették a korábbi mérkőzéseik alkalmával is, a spanyol gárda elképesztő fölényben futballozott, ezért le a kalappal az Albicelesték előtt, hogy mentálisan végig bírták – mondta Vincze Ottó.

Beszélt arról is, hogy Enzo Fernandezt kiállították egy talán fölösleges megmozdulást követően, miután túl nagy rössel ment be egy szituációba, és ez „nagyon nem jött jól” az argentinoknak, hiszen a mérkőzés rájátszásában eggyel kevesebben voltak, noha addig is óriási fizikai erőfeszítéseket kellett tenniük, hogy kijátsszák a magasan védekező, taktikailag mindenki fölött álló spanyolokat – jegyezte meg az egyikori válogatott.

A cikk alapjául szolgáló interjút Barkóczi Bence készítette.